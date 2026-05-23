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Alaba levanta una silla, como en la remontada ante el PSG, en su despedida

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Madrid, 23 may (EFE).- El austriaco David Alaba disputó este sábado, en la victoria 4-2 contra el Athletic Club, su último partido con la camiseta del Real Madrid tras cinco temporadas, y en su despedida repitió una celebración icónica, cuando en 2022 levantó una silla del Santiago Bernabéu en la remontada en Liga de Campeones ante el París Saint-Germain.

El austriaco cogió una de las sillas donde se sientan los empleados de seguridad privada del Real Madrid y la alzó al cielo, una imagen que se convirtió en icono de su etapa en el Real Madrid.

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Cinco temporadas que han estado marcadas también por una grave lesión de rodilla en 2023 que le tuvo más de un año apartado de los terrenos de juego. Momento que recordó en su discurso de despedida al agradecerle el apoyo a la afición y al club.

“No he preparado nada y seré muy breve. Y soy muy tímido. Muchas gracias por todo. Han sido cinco años de muchos momentos. Gracias por su cariño y por compartir tantos éxitos juntos. Y por el apoyo en un momento muy difícil en mi carrera, por mi lesión de rodilla. Siempre estuvisteis conmigo y quiero daros las gracias”, dijo en el centro del campo.

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“Gracias a todo el club y a la afición. Vamos a celebrar el adiós de una leyenda y una persona increíble: Dani Carvajal”, concluyó antes de levantar una silla al cielo de Madrid.

Un Dani Carvajal que, como Alaba, disputó este sábado su último partido con el Real Madrid, tras 13 temporadas en el primer equipo y 27 títulos en su palmarés. EFE

(FOTO)

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