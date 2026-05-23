1-0. La racha de Toni marca el paso ante el Rayo en la primera parte

Vitoria, 23 may (EFE).- La racha de Toni Martínez, autor del 1-0, ha marcado el paso de la primera parte entre el Deportivo Alavés y el Rayo Vallecano, en la que los locales han sido mejores.

El delantero murciano ha conectado con Ángel Pérez a los 13 minutos de un duelo que ha dejado dos cambios por cada bando, Víctor Parada y Carlos Martín. EFE

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