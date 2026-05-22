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Žan Tabak: "Necesitamos salir con el cuchillo entre los dientes"

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Andorra La Vella, 22 may (EFE).- Žan Tabak, entrenador del MoraBanc Andorra, avisa, aunque no quiera presionar a sus jugadores con la visita del domingo (12.30 horas) en la pista del Hiopos Lleida dónde afrontará su primer 'match-ball' para la permanencia: "Necesitamos salir con el cuchillo entre los dientes".

El MoraBanc llega al partido con la necesidad de ganar sí o sí al Hiopos Lledia en el Barris Nord después de perder contra el Recoletas Salud San Pablo Burgos. "Ha sido una semana parecida a la que pasamos cuando perdimos contra el Granada. Contra Burgos fue una derrota que llegó cuando dimos lo mejor de nosotros y se decidió por unos motivos que nos han tocado. Tenemos un grupo que siempre reacciona bien y sube muy rápido al nivel que nosotros queremos".

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Para sus jugadores, su mensaje "siempre es el mismo. Necesitamos ganar este partido, pero como todos los demás. Todavía la ventana está abierta y mentalidad positiva" y aañde: "Me parece insultante decirle a los jugadores que esté es un partido importante y que todo depende de ellos y no lo diré".

El Hiopos Lleida está ya salvado y desde hace temporadas es un rival complicado para el MoraBanc Andorra por la rivalidad que existe entre los dos clubs. "Mis informaciones de Lleida es que yo me acuerdo cuando era jugador y iba a jugar allí y ahora mis asistentes también me han dicho que es una de las pistas más calientes de la ACB" .

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"Y otra cosa es la rivalidad que entiendo que hay mucha aunque ellos estén salvados. Necesitamos salir con el cuchillo entre los dientes y ir a por el triunfo. Yo sólo puedo intentar controlar como podemos estar nosotros", añade.

Cree en la salvación aunque se molesta cuándo le preguntan por ello en la rueda de prensa: "¿Dime tu una buena razon porque estoy aquí si no voy a creer en la salvación? Intenta meterte en mi cabeza y saber por que he venido aquí sino creo en la salvación. Yo no contaba con nada cuando llegue".

"Pelearé hasta el último momento para conseguir la salvación. No tenía ni idea cuantos partidos podía ganar, pero si quería jugar como un conjunto y hasta el último día lo haré. Si yo no creyese en la salvación yo le pediría a Gorka Aixàs [el presidente] que me destituya. Además, la plantilla que tenemos me ha enseñado que podemos ganar en todas las pistas", dijo.

El técnico elogió el Hiopos Lleida de Gerard Encuentra. "Es un equipo que juega muy parecido al Burgos. Físicamente muy bueno con mucho juego uno contra uno. Tenemos que salir preparados para una batalla y intentaremos utilizar sus puntos debilidades en defensa", dijo. EFE

vds/and/mr

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EFE

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