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Palou: "Tenemos todas las herramientas para volver a ganar las 500 Millas"

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Andrea Montolivo

Chicago (EE.UU.), 22 may (EFE).- El español Álex Palou, cuádruple campeón de la IndyCar, aseguró en una entrevista con EFE que salir desde la pole este domingo en las 500 Millas de Indianápolis, de la que es vigente campeón, demuestra que su equipo tiene "todas las herramientas" para pelear de nuevo por el triunfo.

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Palou hizo historia el año pasado al convertirse en el primer español capaz de ganar las 500 Millas y entregó al automovilismo español la Triple Corona. La semana pasada, el vigente campeón de la IndyCar, presentó candidatura para extender su reino al sellar una espectacular pole.

"La pole cambia bastante. Al final piensas que cuando estás en primera posición es un poco más fácil la salida, demuestra que tenemos un coche que es muy, muy rápido y que tenemos todo lo necesario para ganar, así que con ganas. No quiere decir que porque ganamos el año pasado y salimos de la pole, que tenemos muchas más opciones, sino que tenemos todas las herramientas, pero con ganas de salir y ver si podemos sacarlo adelante", afirmó Palou, que atendió a EFE a menos de tres días para la carrera.

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La mejor enseñanza del triunfo de 2025 fue tener paciencia.

"Fue más la paciencia, de esperar, de estar analizando lo que hacía Ericsson y el tráfico, pero creo que cada carrera te enseña cosas diferentes. Creo que cada carrera es muy diferente y tengo que estar con los ojos bien abiertos todo el rato para aprender el máximo posible durante el inicio de la carrera y estar listos al final", aseguró el catalán.

Su histórico triunfo en Indy fue el premio al gran trabajo realizado por Palou en los últimos años para acostumbrarse a la exigencia de los óvalos.

"Me siento mucho mejor que anteriormente. Creo que cada día sigo ganando esa confianza, pero tampoco sé hasta dónde. No sé en qué punto sigo aprendiendo y sigo mejorando, pero me siento mucho mejor que el año pasado, tanto en Indianápolis, sobre todo por todas las prácticas que tenemos y todo el tiempo que estamos aquí haciendo entrenamientos", dijo.

Las 200 vueltas en el Indianápolis Motor Speedway son enormemente exigentes para los pilotos, tanto a nivel físico como mental.

"Sobre todo es mental. Creo que la gente no se da cuenta de lo mental, de la tensión que tienes al ir a tanta velocidad y estar corriendo y compitiendo contra otros coches y otros pilotos. Y esa tensión que tienes a veces cuando vas en el coche en la carretera y está lloviendo muchísimo, que tienes que estar como con mucha tensión, pues aquí es lo mismo durante casi tres horas compitiendo. Así que aunque físico no es fácil, lo más duro diría que es mental", aseguró Palou a EFE.

El cuádruple campeón de la IndyCar estará acompañado el domingo por su familia, entre ellos su madre, su hermana y su tío, que viajaron a Indianápolis el jueves.

Ser campeón de las 500 Millas tiene grandes privilegios, entre ellos tener el rostro esculpido en el trofeo y su imagen en la entrada de la carrera del año siguiente.

"Es increíble todas las cosas que vienen, la entrada con tu cara, con ese momento de la victoria. Aquí en el circuito cuando entras hay un gran panel, un gran banner con mi cara, con una foto de la victoria, y digamos que hemos estado todo el año celebrando, haciendo eventos, hablando sobre la victoria, y normalmente eso nunca pasa. Así que nada, increíble que hayamos tenido la oportunidad de ganar y ojalá tengamos otra oportunidad", reconoció Palou. EFE

(video)

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EFE

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