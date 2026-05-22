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Los Mossos se incorporan al organismo que recupera y gestiona bienes del crimen organizado

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Barcelona, 22 may (EFE).- Los Mossos d'Esquadra se han incorporado al organismo del Gobierno que auxilia a los órganos judiciales y a la Fiscalía para localizar el patrimonio obtenido en actividades delictivas, principalmente en el crimen organizado, y para gestionar los bienes decomisados y embargados.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la consellera de Interior, Núria Parlon, han firmado este viernes en Barcelona el convenio para que los Mossos se incorporen a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que depende del Gobierno, y que se encarga de localizar, recuperar y gestionar los bines procedentes el crimen organizado.

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En rueda de prensa, Bolaños, de cuyo ministerio depende la ORGA, ha explicado que este organismo lleva a cabo una "magnífica labor" ya que gestiona una cantidad de bienes embargados, decomisados o incautados "cada vez mayor".

En este sentido, ha destacado que el Estado trabaja "en su conjunto" contra la criminalidad organizada y que mediante la ORGA están consiguiendo averiguar donde se oculta el patrimonio ilícito para decomisarlo, incautarlo o embargarlo y posteriormente gestionarlo.

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El ministro ha celebrado la incorporación de la policía catalana a este organismo, ya que los Mossos "son Estado", y hacen su trabajo como las demás fuerzas y cuerpos de seguridad para que el delito y el resultado del delito no sean beneficiosos para quienes los cometen.

Con la incorporación a la ORGA, los Mossos podrán tener una "mayor capacidad de investigación" y mejores técnicas para sus pesquisas, ha afirmado el ministro, que ha destacado que Gobierno y Generalitat trabajan "de la mano" para dar "pasos adelante" como el de hoy en beneficio de los ciudadanos.

El ministro ha subrayado la "importancia" de este convenio, ya que es un reflejo de la "colaboración y lealtad absoluta y mutua" entre el Gobierno y la Generalitat.

Una colaboración que, según ha destacado Bolaños, es un "ejemplo más" de la cooperación que "tanto bien hace" al conjunto de la ciudadanía de Cataluña y del resto de España.

En este sentido, ha recordado que esta misma semana, en la comisión bilateral entre Gobierno y Generalitat, se han acordado "asuntos importantes para Cataluña" como el tren orbital o una nueva financiación para que en 2030 se haya elevado la plantilla de los Mossos d'Esquadra hasta los 25.000 efectivos.

"Ese es el camino, la cooperación institucional entre Gobiernos", ha indicado Bolaños, que también ha destacado la colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona para impulsar un plan de choque contra la multirreincidencia, que está dando "buenos resultados".

Por su parte, la consellera Parlon ha resaltado también la "importancia" de que se formalice la incorporación de los Mossos en la ORGA, ya que supone dar un "valor añadido" a la policía catalana.

Parlon ha recordado que en la Junta de Seguridad de 2024 se acordó con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que los Mossos se incorporasen a la ORGA, lo que hoy se ha concretado.

Al integrarse en la ORGA, los Mossos se podrán beneficiar de la capacidad investigadora, de formación y de medios de este organismo para recuperar patrimonio procedente el crimen organizado, según la consellera. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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EFE

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