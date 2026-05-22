Yolanda Díaz aplaude "cualquier iniciativa que movilice" a la izquierda tras postularse Rufián como candidato

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que aplaudirá "cualquier iniciativa que sirva para movilizar" a la izquierda y tenga como objetivo "revalidar" el Gobierno de coalición.

Así se ha pronunciado después de que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se mostró dispuesto a liderar un nuevo espacio de izquierdas de cara a las elecciones generales si eso ayudaba a la unidad del espacio.

PUBLICIDAD

"Les vengo diciendo que cualquier iniciativa que sirva para movilizar a las gentes progresistas en mi país y para revalidar un gobierno de coalición que permita seguir mejorando la vida de la gente va a ser aplaudida por mi parte", ha remarcado Díaz, que considera que "hay que entusiasmar a la ciudadanía porque no da igual quién gobierne".

De esta forma, ha prometido que cualquier iniciativa en este sentido contará con su "apoyo" y "satisfacción" tras atender a los medios de comunicación antes de participar en la clausura del 13º Congreso Confederal de USO, celebrado en Badajoz.

PUBLICIDAD