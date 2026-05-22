TSJA confirma 15 años y ocho meses de cárcel para el culpable de robar y matar a la lotera de Albox (Almería)

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 15 años y ocho meses de prisión impuesta a A.G.F. por matar a la lotera de 74 años de Albox (Almería) para robarle en su vivienda durante la madrugada del 10 de septiembre de 2021, antes de sufrir un accidente de tráfico con un vehículo robado esa misma noche.

En su sentencia, el alto tribunal andaluz desestima íntegramente los recursos de apelación formulados tanto por la defensa del acusado como por la acusación particular, y ratifica el pronunciamiento de origen, que también imponía el pago de 90.000 euros a cada uno de los dos hijos de la víctima.

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La resolución mantiene así las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Almería, de diez años y diez meses de prisión por un delito de homicidio y de cuatro años y diez meses por un delito de robo con violencia en casa habitada y uso de armas o medios peligrosos.

El pronunciamiento ahora confirmado corresponde al segundo juicio celebrado por estos hechos, después de que el propio TSJA ordenara repetirlo al apreciar falta de motivación en la primera sentencia.

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La Sala de Apelación rechaza los argumentos de la defensa, que alegaba vulneración del derecho a la presunción de inocencia, y concluye que el jurado expuso de forma "extensa y razonada" los indicios que le llevaron a considerar al acusado autor de la muerte de la víctima.

Entre esos indicios, el TSJA destaca que el autor era una persona conocida por la víctima, ya que el candado, la llave y la cadena de la cancela exterior de la vivienda donde ocurrieron los hechos aparecieron bajo el cadáver y no presentaban signos de haber sido forzados.

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La sentencia también destaca la aparición de restos biológicos bajo las uñas de siete dedos de la víctima, que presentaban un haplotipo de cromosoma Y coincidente con el del acusado, aunque sin valor identificativo pleno. Asimismo, recoge la llamada que A.G.F. hizo a su madre tras el accidente de tráfico, en la que le pidió que le comprara dos chándales, dos pares de calzoncillos y que quemara toda la ropa que tenía en casa.

La Sección Tercera de Almería ya dio por probado que el acusado, que conocía a la víctima porque residía a unos 200 metros de su domicilio, acudió a su vivienda entre las 2,30 y las 4,00 horas "con ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito", ya que sabía que vivía sola y que solía tener dinero en efectivo procedente de la venta ambulante de lotería.

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Cuando la mujer abrió la puerta, A.G.F. le asestó múltiples puñaladas con un cuchillo o navaja con intención de acabar con su vida. La víctima sufrió unas nueve heridas en el cuello, una en el tórax y otra en la mano derecha al intentar defenderse, y murió por un shock hemorrágico tras el desgarro de la vena yugular.

Una vez que la mujer quedó tendida en el suelo tras la agresión, el acusado se apoderó de un bolso negro con dinero y objetos de valor, documentación personal y dos teléfonos móviles que no han sido recuperados ni tasados pericialmente.

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El alto tribunal andaluz también rechaza el recurso de la acusación particular, que pedía una pena superior. La Sala considera que la condena impuesta por la Audiencia Provincial está motivada y se ajusta a la ley, ya que tuvo en cuenta la atenuante de drogadicción apreciada por el jurado, que declaró probado que el acusado tenía ligeramente disminuida su capacidad para controlar sus actos y comprender lo que hacía por su grave adicción a sustancias estupefacientes.