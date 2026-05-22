Espana agencias

TSJA confirma 15 años y ocho meses de cárcel para el culpable de robar y matar a la lotera de Albox (Almería)

Guardar
Google icon
Imagen ATAA7M2K6JFB7LLT3AYSQW3W7M

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 15 años y ocho meses de prisión impuesta a A.G.F. por matar a la lotera de 74 años de Albox (Almería) para robarle en su vivienda durante la madrugada del 10 de septiembre de 2021, antes de sufrir un accidente de tráfico con un vehículo robado esa misma noche.

En su sentencia, el alto tribunal andaluz desestima íntegramente los recursos de apelación formulados tanto por la defensa del acusado como por la acusación particular, y ratifica el pronunciamiento de origen, que también imponía el pago de 90.000 euros a cada uno de los dos hijos de la víctima.

PUBLICIDAD

La resolución mantiene así las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Almería, de diez años y diez meses de prisión por un delito de homicidio y de cuatro años y diez meses por un delito de robo con violencia en casa habitada y uso de armas o medios peligrosos.

El pronunciamiento ahora confirmado corresponde al segundo juicio celebrado por estos hechos, después de que el propio TSJA ordenara repetirlo al apreciar falta de motivación en la primera sentencia.

PUBLICIDAD

La Sala de Apelación rechaza los argumentos de la defensa, que alegaba vulneración del derecho a la presunción de inocencia, y concluye que el jurado expuso de forma "extensa y razonada" los indicios que le llevaron a considerar al acusado autor de la muerte de la víctima.

Entre esos indicios, el TSJA destaca que el autor era una persona conocida por la víctima, ya que el candado, la llave y la cadena de la cancela exterior de la vivienda donde ocurrieron los hechos aparecieron bajo el cadáver y no presentaban signos de haber sido forzados.

La sentencia también destaca la aparición de restos biológicos bajo las uñas de siete dedos de la víctima, que presentaban un haplotipo de cromosoma Y coincidente con el del acusado, aunque sin valor identificativo pleno. Asimismo, recoge la llamada que A.G.F. hizo a su madre tras el accidente de tráfico, en la que le pidió que le comprara dos chándales, dos pares de calzoncillos y que quemara toda la ropa que tenía en casa.

La Sección Tercera de Almería ya dio por probado que el acusado, que conocía a la víctima porque residía a unos 200 metros de su domicilio, acudió a su vivienda entre las 2,30 y las 4,00 horas "con ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito", ya que sabía que vivía sola y que solía tener dinero en efectivo procedente de la venta ambulante de lotería.

Cuando la mujer abrió la puerta, A.G.F. le asestó múltiples puñaladas con un cuchillo o navaja con intención de acabar con su vida. La víctima sufrió unas nueve heridas en el cuello, una en el tórax y otra en la mano derecha al intentar defenderse, y murió por un shock hemorrágico tras el desgarro de la vena yugular.

Una vez que la mujer quedó tendida en el suelo tras la agresión, el acusado se apoderó de un bolso negro con dinero y objetos de valor, documentación personal y dos teléfonos móviles que no han sido recuperados ni tasados pericialmente.

El alto tribunal andaluz también rechaza el recurso de la acusación particular, que pedía una pena superior. La Sala considera que la condena impuesta por la Audiencia Provincial está motivada y se ajusta a la ley, ya que tuvo en cuenta la atenuante de drogadicción apreciada por el jurado, que declaró probado que el acusado tenía ligeramente disminuida su capacidad para controlar sus actos y comprender lo que hacía por su grave adicción a sustancias estupefacientes.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

PP critica a Sumar por proteger a Sánchez tras imputación a Zapatero: "No le sacan de la moqueta ni con agua hirvierndo"

PP critica a Sumar por proteger a Sánchez tras imputación a Zapatero: "No le sacan de la moqueta ni con agua hirvierndo"

Yolanda Díaz insta a Feijóo a presentar una moción de censura si lo que dice tiene "un atisbo de verdad"

Yolanda Díaz insta a Feijóo a presentar una moción de censura si lo que dice tiene "un atisbo de verdad"

Yolanda Díaz aplaude "cualquier iniciativa que movilice" a la izquierda tras postularse Rufián como candidato

Yolanda Díaz aplaude "cualquier iniciativa que movilice" a la izquierda tras postularse Rufián como candidato

Ábalos dice que avisó a Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y señala a Zapatero: "No era una aerolínea consolidada"

Ábalos dice que avisó a Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y señala a Zapatero: "No era una aerolínea consolidada"

Condenada por estafar económicamente en Cádiz a un hombre vulnerable con un falso embarazo de trillizas

Condenada por estafar económicamente en Cádiz a un hombre vulnerable con un falso embarazo de trillizas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una cuenta compartida por Zapatero y su mujer recibió 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025

Una cuenta compartida por Zapatero y su mujer recibió 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025

Una mujer española consigue que la Justicia reconozca su divorcio dictado en Florida a pesar de la incomparecencia de su exmarido

España releva la misión de Líbano y despide a la unidad de 337 militares que asumirá el liderazgo del despliegue de la ONU

España participa en el ‘Trojan Footprint 26’, un ejercicio militar con más de 3.000 soldados de 24 países en Georgia y Rumanía

Una madre pide extinguir la pensión de alimentos de sus hijos mayores por falta de relación pero la Audiencia Provincial de Tenerife rechaza su recurso

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

Los ahorradores se vuelcan en los fondos de inversión atraídos por su rentabilidad: ya suponen el 26,7% del PIB y baten récords

Aviso para inquilinos: estas son las cláusulas abusivas más frecuentes en los contratos de alquiler de vivienda

No basta con tener empleo ni con formación: la generación Z tiene que destinar hasta el 98,7% de su salario en pagar el alquiler

Telefónica traspasa su icónico edificio de Gran Vía a Tomás Olivo por una suma superior a 200 millones de euros

DEPORTES

Es oficial: Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City

Es oficial: Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City

Inglaterra presenta su lista de convocados para el Mundial 2026: Tuchel sorprende con una selección marcada por ausencias de renombre

Arbeloa se despide como entrenador del Real Madrid: “No hay ninguna posibilidad de que pueda estar en el cuerpo técnico de Mourinho”

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De futbolista profesional a pitar la final de la Champions League femenina entre el FC Barcelona y Lyon: la historia de Tess Olofsson