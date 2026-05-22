Yolanda Díaz insta a Feijóo a presentar una moción de censura si lo que dice tiene "un atisbo de verdad"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "aunque sea por estricta dignidad", si todo lo que dice tiene "un atisbo de verdad".

De esta forma considera Díaz que el líder del PP podría presentar un proyecto en el que le hable de los problemas de la ciudadanía a la gente, aunque le ha advertido de una cuestión "muy importante en política" como "conseguir los votos" para que esa moción salga adelante.

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Cabe recordar que Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido este miércoles a hacer "todo lo posible para que cambie el Gobierno" y echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa, sin descartar la posibilidad de presentar una moción de censura en el futuro.

A preguntas de los periodistas sobre la postura del PP en cuanto a una moción de censura, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha considerado que el PP "no hace lo que tiene que hacer", porque en política las discrepancias o los proyectos de país se dirimen a través de las herramientas constitucionales que se tienen.

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En su opinión, lo que tiene que hacer el PP "es ser un partido de Estado, que no lo es", "asumir su responsabilidad de Estado" y "aunque sea por estricta dignidad, presentar una moción de censura", de modo que los españoles podrán ver qué proyecto de país tienen o qué quieren hacer con el salario mínimo, las pensiones, la reforma laboral, o con la vivienda, cuyas políticas "no aplican en ninguna de las comunidades autónomas en las que gobiernan".

También en relación a qué quieren hacer con la educación de nuestros hijos, con la sanidad pública, o con los cuidados del cáncer, "qué quieren hacer, quién es su candidato para gobernar España o su candidata, y, desde luego, conseguir algo muy importante en democracia, que es ganar la moción de censura".

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"Creo que en democracia esto es lo que hay que hacer. Uno puede perder o ganar, pero tiene que tener la valentía", ha destacado, para referirse asimismo a "la responsabilidad", porque si todo lo que dice Alberto Núñez Feijóo "tuviese un atisbo de verdad, pues que dé el paso y acuda a esa moción de censura", de la que ha recordado que es un mecanismo constitucional que está a disposición de los partidos políticos en España.

Al mismo tiempo, ha subrayado que desde el 23 de julio se espera "esa moción de censura que nunca llega". "Pero a mí, desde luego, me gustaría que el señor Feijóo, por una vez en su vida, desde que ha llegado a Madrid, dé un paso adelante y diga: sí, voy a presentar la moción de censura, me voy a dirigir a los españoles y a las españolas y voy a hacer dos cosas, presentar un proyecto en el que le hable de los problemas de la ciudadanía a la gente", y, en segundo lugar, una cuestión "muy importante en política" como "conseguir los votos".

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En este punto, se ha preguntado qué Feijóo se encontrarán: "el que durante 20 días quería reducir la jornada laboral, el que quería sacar adelante la reforma laboral y luego votó en contra, el que privatiza las pensiones, el que ya dice en su Congreso que va a congelar el salario mínimo". "¿Qué Feijóo nos vamos a encontrar? Bueno, pues tiene una ventana de oportunidad para hacerlo y luego la segunda cuestión muy importante en política, conseguir los votos", ha resaltado.

La vicepresidenta segunda ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en Badajoz antes de participar en la clausura del 13º Congreso Confederal de USO.

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