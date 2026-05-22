La rehabilitación en la Catedral de Toledo premiada por Hispania Nostra

Toledo, 22 may (EFE).- La rehabilitación de la sala capitular, el zaguán y la portada de la Catedral de Toledo ha ganado el premio Hispania Nostra a las Buenas Prácticas 2026, unos galardones que desde 2012 reconocen iniciativas que preservan, difunden y revitalizan el patrimonio cultural y natural.

Hispania Nostra ha dado a conocer este viernes en un comunicado los proyectos distinguidos con los Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas en el Patrimonio Cultural y Natural de España, que en la categoría de conservación del patrimonio como motor de desarrollo económico y social, el galardón ha recaído en la rehabilitación de la sala capitular, el zaguán y la portada de la Catedral Primada.

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La presidenta de Hispania Nostra , Araceli Pereda, ha explicado que a través de este premio "reconocemos un proyecto que no solo preserva un bien cultural y artístico único, sino que también recupera su relación con la comunidad, impulsa un modelo sostenible de conservación y mejora la experiencia de los visitantes".

El conjunto en el que se ha intervenido en la Catedral de Toledo, en el marco del 800 aniversario del templo primado, abarca tres espacios: la antigua capilla de Santa Isabel de Hungría, ahora convertida en acceso; el zaguán o antesala capitular, y la sala capitular.

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De la sala capitular, Hispania Nostra destaca que fusiona elementos góticos, mudéjares y renacentistas y está presidida por un artesonado dorado y policromado diseñado por Luis de Medina, Diego López y Alonso Sánchez y ejecutado por Francisco Lara.

El jurado ha destacado varios aspectos innovadores y ejemplares de esta restauración, entre ellos la visión integral del conjunto que garantiza coherencia entre los tres espacios, la liberación estratégica del espacio mural, el enfoque científico e interdisciplinar aplicado en todas las fases de la intervención, la gestión del patrimonio documental, la mejora de las condiciones ambientales, la iluminación y un criterio equilibrado de reintegración que "devuelve al conjunto su armonía original sin perder autenticidad".

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En cuanto a las otras categorías, en la de intervención en el territorio o en el paisaje el galardón se ha otorgado a la restauración y conservación integral del cargadero de Dícido, en Castro Urdiales; y en la categoría de señalización y difusión del patrimonio cultural y natural, el premio ha sido para el Centro de Información y Recepción de Visitantes de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Estos premios buscan visibilizar proyectos que sirvan de referencia de excelencia para futuras intervenciones, poniendo de relieve cómo el patrimonio cultural y natural puede enriquecer comunidades y consolidarse como legado vivo, ha señalado Hispania Nostra. EFE

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