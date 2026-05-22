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Guardiola: "No tengo planes de entrenar en un tiempo"

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Londres, 22 may (EFE).- Pep Guardiola, aún técnico del Manchester City, aseguró que su siguiente paso va a ser descansar y que no tiene planes de entrenar durante un tiempo.

Guardiola anunció este viernes que abandonará el club a final de temporada tras conquistar veinte títulos, incluyendo seis Premier League y una Champions League, en los casi diez años que ha estado en el cargo.

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Preguntado sobre el siguiente capítulo de su carrera deportiva, Guardiola fue claro: "Descansar, no tengo planes de entrenar por un tiempo. Si los tuviera me quedaría aquí. No quiero entrenar en un tiempo", declaró el técnico español, que ha sido relacionado con varias selecciones después de estos diez años en el Manchester City.

Guardiola, desde su debut como entrenador en 2008, ha pasado por Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City, conquistando un total de 41 trofeos, incluyendo tres Champions League. EFE

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EFE

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