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Sergio de Larrea, a la afición: "Es espectacular. Esto es tanto nuestro como de ellos"

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Atenas, 21 may (EFE).- El base español del Valencia Basket Sergio de Larrea aseguró este jueves que la participación de su equipo en la fase final de la Euroliga, en la que se enfrentará al Real Madrid en semifinales, es mérito tanto de la plantilla como de la afición, que da "un plus de energía".

"Es algo espectacular. Esto es tanto nuestro como de ellos. Creo que están también muy ilusionados de vivir lo que vamos a vivir nosotros, y eso nos da un plus de energía", afirmó el jugador a los medios, entre ellos EFE, tras el entrenamiento en Atenas, donde este viernes su equipo jugará el partido contra el conjunto madrileño.

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"Nuestro foco es el mismo. Estamos preparados para ello", sentenció muy confiado De Larrea, que ha tenido actuaciones destacadas en la Euroliga esta temporada.

El vallisoletano subrayó que seguirá ayudando al equipo "en todo lo posible, en defensa, en ataque, en el rebote...".

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"Y si es en el banquillo, lo mismo, aportar energía al equipo y aportar todas las ganas que tengo de jugar estos partidos", recalcó.

"No sé si en esta Final a Cuatro hay favoritos, creo que todos pueden ganar, y eso es lo que vamos a intentar hacer, ponerlo en esta parte para intentar ganar", subrayó.

El Valencia Basket afronta este viernes en Atenas la semifinal de la Euroliga ante el Real Madrid en lo que supone su primera presencia en esta fase de la máxima competición continental, convirtiéndose en el quinto equipo español en alcanzar una Final a Cuatro desde la creación del formato actual. EFE

(vídeo)

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EFE

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