Espana agencias

El Fandi, Morante y Roca Rey, protagonistas en la Feria Taurina del Corpus de Granada

Guardar
Google icon

Granada, 21 may (EFE).- Los matadores de toros El Fandi, Morante de la Puebla y Roca Rey son los protagonistas de la Feria Taurina del Corpus de Granada, que arrancará el próximo 3 de junio y concluirá el día 7 con hasta cinco festejos incluidos en el abono.

El ciclo en la Monumental Frascuelo se compone de tres corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores y compone un cartel en el que participan las principales figuras del escalafón.

PUBLICIDAD

De este modo, el día 3 comenzará con una novillada con picadores, en la que se lidiarán reses de Hermanas Angoso Clavijo para los diestros Carlos Tirado, Julio Norte e Iván Rejas.

El jueves de Corpus será la primera de las corridas de toros, en la que se lidiarán seis astados de Domingo Hernández para Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Daniel Luque.

PUBLICIDAD

Ya el día 5 será el turno para José María Manzanares, Juan Ortega y Roca Rey con reses de Núñez del Cuvillo.

El sábado de feria el turno será Morante de la Puebla, El Fandi y Pablo Aguado, con seis toros de Álvaro Núñez.

La feria se completará el domingo 7 de junio con toros de distintos encastes como Miura, Los Espartales y Pallarés, del encaste Coloma, con un mano a mano entre Diego Ventura y Sebastián Fernández.

Las entradas para el ciclo se pueden adquirir desde el pasado 6 de mayo hasta el inicio de cada festejo si hay disponibilidad. EFE

lfr/vg/jlg

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ada Colau señala que hay "hechos probados" en el auto contra Zapatero que aunque "quizás sean legales" no son "éticos"

Ada Colau señala que hay "hechos probados" en el auto contra Zapatero que aunque "quizás sean legales" no son "éticos"

El medio maratón de Barcelona agota los 40.000 dorsales en una semana

Infobae

Valdano: "Mourinho no será el que resuelva todos los problemas del Madrid"

Infobae

El Crystal Palace se entrena sin Richards a seis días del duelo ante el Rayo Vallecano

Infobae

El TAS reduce de seis a cinco años la sanción a Rhonex Kipruto

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Todos los medios que tendrá España para la lucha contra los incendios: drones, vehículos terrestres y más de 70 aviones y helicópteros

Todos los medios que tendrá España para la lucha contra los incendios: drones, vehículos terrestres y más de 70 aviones y helicópteros

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

El Supremo absuelve a un militar que adulteró un control de orina: no fue informado del resultado y ni le dejaron repetir la prueba

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán

ECONOMÍA

El Gobierno desbloquea el proyecto para llevar el AVE a Extremadura y Jaén, pero enfada a Toledo, que seguiría aislado

El Gobierno desbloquea el proyecto para llevar el AVE a Extremadura y Jaén, pero enfada a Toledo, que seguiría aislado

Así ha aumentado el patrimonio inmobiliario de Zapatero: de una villa en Lanzarote a un chalet de lujo en Madrid

De Mercadona a Carrefour: el precio del pescado en bandeja sube tras la desaparición de las pescaderías tradicionales, según la OCU

España esquiva el frenazo europeo: Bruselas mantiene el avance del PIB en el 2,4% pese a la crisis energética

Proponen una tasa mínima del 3% a los superricos para recaudar 5.300 millones más al año

DEPORTES

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero