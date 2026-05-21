El Fandi, Morante y Roca Rey, protagonistas en la Feria Taurina del Corpus de Granada

Granada, 21 may (EFE).- Los matadores de toros El Fandi, Morante de la Puebla y Roca Rey son los protagonistas de la Feria Taurina del Corpus de Granada, que arrancará el próximo 3 de junio y concluirá el día 7 con hasta cinco festejos incluidos en el abono.

El ciclo en la Monumental Frascuelo se compone de tres corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores y compone un cartel en el que participan las principales figuras del escalafón.

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De este modo, el día 3 comenzará con una novillada con picadores, en la que se lidiarán reses de Hermanas Angoso Clavijo para los diestros Carlos Tirado, Julio Norte e Iván Rejas.

El jueves de Corpus será la primera de las corridas de toros, en la que se lidiarán seis astados de Domingo Hernández para Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Daniel Luque.

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Ya el día 5 será el turno para José María Manzanares, Juan Ortega y Roca Rey con reses de Núñez del Cuvillo.

El sábado de feria el turno será Morante de la Puebla, El Fandi y Pablo Aguado, con seis toros de Álvaro Núñez.

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La feria se completará el domingo 7 de junio con toros de distintos encastes como Miura, Los Espartales y Pallarés, del encaste Coloma, con un mano a mano entre Diego Ventura y Sebastián Fernández.

Las entradas para el ciclo se pueden adquirir desde el pasado 6 de mayo hasta el inicio de cada festejo si hay disponibilidad. EFE

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