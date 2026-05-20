Tolón pide "voluntad" a las comunidades para bajar las ratios de educadoras infantiles

Toledo, 20 may (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha exigido a las comunidades autónomas "voluntad política" para bajar las ratios de las educadoras infantiles, en mitad de las movilizaciones de este colectivo.

"Las competencias las tienen las comunidades autónomas: podrían hoy mismo bajar las ratios" ha afirmado la ministra, en declaraciones a los medios en Toledo, tras participar en el 50 aniversario del colegio Alfonso VI.

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Tolón ha afirmado que ya se ha reunido con las plataformas que representan a las educadoras y con los sindicatos y ha defendido que la bajada de las ratios para las escuelas infantiles "es una necesidad".

La ministra ha señalado que el Ejecutivo está modificando un Real Decreto "para tener un marco estatal" en el que se puedan amparar para bajar las ratios, pero ha subrayado que "las competencias las tienen las comunidades autónomas".

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"Es una cuestión de diálogo, es una cuestión de consenso y yo espero que esas reivindicaciones estén llegando a dónde tienen que llegar", ha abundado.

Milagros Tolón también se ha referido al proyecto de ley que ha impulsado el Ministerio para bajar las ratios y horas lectivas de los profesores, y que "va a empezar su tramitación parlamentaria" en el Congreso.

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"Espero que el principal partido de la oposición, que el Partido Popular vote a favor", ha confiado la ministra, que ha recordado que se trata de algo que pide "toda la comunidad educativa". EFE

(Foto)(Vídeo)

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