Sumar y otros socios alejan la idea de 'lawfare' tras leer el auto sobre Zapatero y piden a Sánchez que reaccione

La lectura del auto en el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos" ha hecho variar los discursos de Sumar y otros socios del Ejecutivo, que este miércoles han querido marcar distancias alejando la idea de 'lawfare' --utilización de la Justicia para fines políticos-- o directamente pidiendo al presidente Pedro Sánchez que afronte la situación y reaccione.

Si la víspera el portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, se afanaba en recalcar que los expresidentes pueden realizar actividades civiles y mercantiles porque no tienen incompatibilidades, un día después el también portavoz parlamentario de IU ha avisado de que "cobrar por gestiones políticas es delito" y subrayado que ha llegado la hora de "regular bien todas las actividades" de los antiguos inquilinos de La Moncloa.

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También el portavoz adjunto del grupo plurinacional y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, reconocía este miércoles que la resolución judicial "no pinta ni huele bien" y que se necesitan "muchas explicaciones" sobre las actividades de Zapatero. Asimismo, la diputada de Compromís en Grupo Mixto, Agueda Micó, ha deslizado que ya "no está tan claro" que haya habido 'lawfare' contra el ex dirigente del PSOE.

¿LOBBIE O TRÁFICO DE INFLUENCIAS?

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Sin abandonar del todo la posibilidad de que este sea un nuevo caso de uso de la Justicia con fines políticos sobre la que incidió nada más conocerse la imputación, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vuelto a hablar de "cacería judicial", pero reconociendo a la vez que la resolución de Calama está "muy bien" escrita y sin mencionar ya a Manos Limpias. "Tengo ojos en la cara", ha dicho, blandiendo el auto en el hemiciclo.

Y ha emplazado a Sánchez a dar respuesta a una situación ante la que el propio portavoz de ERC se ha declarado "jodido" por el afecto que tiene al imputado. "Si esto es verdad, es una mierda; si esto es mentira, es una mierda mayor que hemos visto ya demasiadas veces, pero que merece una respuesta", le ha dicho a Sánchez en la sesión de control. "¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias?", ha planteado.

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De su lado, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que este martes aseguraba que "la derecha le tenía muchas ganas" a Zapatero y animaba al Gobierno a enfrentar tanto la "guerra sucia judicial" como la corrupción, ahora ha modulado su discurso reconociendo que el auto de Calama "no pinta bien".

"Pinta feo", ha dicho, destacando que lo que cuenta el auto no se podría haber hecho "sin el Gobierno de España" porque fue el Consejo de Ministros el que aprobó el rescate de Plus Ultra. Y ha llamado la atención sobre quienes han reculado cuestionando que haya habido 'lawfare'.

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SE ESTÁ DESANDADO EL CAMINO

"El PSOE lo ha puesto muy difícil para diferenciar lo que es guerra sucia judicial de lo que es corrupción. De hecho, mucha gente salió en defensa de Zapatero viendo lo que ha pasado con el fiscal general del Estado, después de leer el auto ha deshecho ese camino por la contundencia del mismo", ha destacado.

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Por su parte, Junts no ha mentado a Zapatero pero su portavoz de Justicia, Josep Pagès, ha aprovechado su intervención en el Pleno de control para preguntar al ministro del ramo, Félix Bolaños, "qué argumento democrático" le queda al Gobierno para no convocar elecciones cuando no tiene mayoría parlamentaria.