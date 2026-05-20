Los socios de Gobierno muestran más cautela tras conocer el auto que imputa a Zapatero

Madrid, 20 may (EFE).- Los socios de Gobierno de Sumar y socios de investidura como ERC y Podemos han mostrado este miércoles más cautela tras conocer el auto que imputa al expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, después de que el martes reaccionaran con acusaciones directas de 'lawfare'.

Los primeros pronunciamientos llegaron el martes por la mañana, cuando solo se conocía la imputación de Zapatero por parte de la Audiencia Nacional, que lo acusa de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre supuestos cobros de comisiones ilegales a la compañía aérea Plus Ultra.

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Sin tener aun los detalles, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, dijo que tenía dudas sobre el origen de las acusaciones, apuntando a un posible caso de 'lawfare'.

Pero este miércoles, tras conocer el auto de 85 páginas que imputa a Zapatero, fuentes de Sumar consultadas por EFE apelan a la "prudencia" y piden que "se investigue todo lo que se tenga que investigar y que se haga con diligencia e independencia".

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"Por desgracia, el uso de la Justicia con claros fines políticos que en los últimos años se ha hecho desde algunas organizaciones y por parte de sectores de la judicatura nos llaman a insistir en la prudencia y en la necesidad de que se investiguen los hechos con diligencia", añaden.

Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, no renuncia por lo tanto la posibilidad de que haya 'lawfare' aunque ha suavizado su discurso y, de hecho, diputados del grupo reconocen en privado a EFE que el auto contiene bastantes indicios contra Zapatero.

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En declaraciones a los medios, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, de Sumar, ha dicho que el auto "no huele bien", y el de IU Enrique Santiago, del mismo grupo, ha evitado hablar de 'lawfare' y ha señalado que "si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito".

También ha modulado su discurso el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que el martes aseguró que los jueces "están yendo" a por el PSOE y este miércoles ha afirmado que el auto está "muy bien escrito".

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"Si es verdad es una mierda y si es mentira es una mierda aún mayor", ha comentado durante una pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno del Congreso, donde ha denunciado no obstante una "cacería judicial" contra la izquierda.

La líder de Podemos, Ione Belarra, habló el martes de "guerra sucia judicial" y denunció que "la derecha le tiene muchas ganas" a Zapatero, pero este miércoles se ha limitado a decir que el auto "no pinta bien".

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Y la diputada de Compromís Àgueda Micó, del grupo mixto, ha mostrado ahora sus dudas de que haya 'lawfare'.

La que sigue manteniendo la misma postura es la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, que este miércoles ha vuelto a apelar a la prudencia. EFE

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