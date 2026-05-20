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Transportes invierte 4.123 millones en el Corredor Atlántico entre 2025 y lo que va de año

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Madrid, 20 may (EFE).- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lleva licitados 1.000 millones de euros en actuaciones ferroviarias del Corredor Atlántico en lo que va de año, que se suman a los 3.123 millones invertidos durante 2025, un 122 % más que en el ejercicio precedente, lo que sitúa en 4.123 millones lo invertido en total sumando ambos periodos.

La previsión del Gobierno es invertir 12.000 millones de euros durante los próximos cinco años, ha destacado este miércoles el ministerio en un comunicado.

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Entre los proyectos que recibieron un gran impulso se encuentra la llegada de la alta velocidad al País Vasco, la denominada Y Vasca, con inversiones por más de 450 millones de euros.

También 2025 fue un año histórico para avanzar en la línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria, en el despliegue de la alta velocidad en Extremadura, en la Toledo-Talavera-Talayuela o en la Sevilla-Huelva, ha detallado Transportes.

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El ministerio ha subrayado que el ritmo de nuevas licitaciones sigue siendo elevado en el Corredor Atlántico este año, en cuyos cinco primero meses, por ejemplo, se han licitado actuaciones por valor de 789,2 millones de euros solo de la futura línea de alta velocidad que unirá Burgos y Vitoria.

Se trata de la licitación de la construcción de plataforma de tres de los cinco tramos de la línea, en concreto, los comprendidos entre la Variante Ferroviaria de Burgos y el Valle de las Navas (159,2 millones de euros), entre Manzanos y La Puebla de Arganzón (272,4 millones) y entre Piérnigas y Pancorbo (357,6 millones).

En lo que se refiere a la renovación integral de la línea Algeciras-Bobadilla, este martes, el Gobierno ha autorizado más de 72,4 millones de euros para modernizar y mejorar varios tramos de esta línea (Ronda-Algeciras con 52,2 millones de euros y Bobadilla-Ronda con 20,2 millones).

Asimismo, la semana pasada se dio "un paso importante" con la adjudicación de la redacción del proyecto para abordar el montaje de vía de la denominada ‘U’ de Olmedo, una conexión de 8,2 km entre la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid y la de Madrid-Galicia, que supondrá una inversión superior a los 40 millones de euros.

A principios de mes, Adif ha adjudicado por 20,3 millones de euros la renovación del tramo ferroviario Redondela-Bifurcación Arcade, en la línea convencional Redondela-Santiago de Compostela a su paso por la provincia de Pontevedra.

También ha licitado durante este mes el contrato para el suministro de carril destinado a las obras de renovación de la línea ferroviaria Madrid-Hendaya a su paso por Araba, con un presupuesto de 12,77 millones de euros, que se suma a los 16,6 millones ya adjudicados en marzo para la ejecución de las obras de mejora de vía en este trayecto.

Por último, hace menos de un mes se ha puesto en explotación el nuevo tramo ferroviario de 1,6 kilómetros de vía que completa los 9 kilómetros de la variante de A Pobra de San Xiao, en el corredor Ourense-Monforte de Lemos-Lugo, tras una inversión de 16,8 millones de euros.

El ministerio ha hecho hincapié en que el desarrollo de las infraestructuras del Corredor Atlántico permitirá a los ciudadanos de las 13 comunidades por las que discurre (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Aragón, Navarra, La Rioja, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias) "contar con un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a accesibilidad y comunicaciones de sus territorios en los próximos años".

Por ejemplo, mientras que, hoy en día, en el ámbito del Corredor hay 33 estaciones con servicio de alta velocidad distribuidas en 8 comunidades autónomas y 19 provincias, las previsiones para 2030 elevan esta cifra a 62 estaciones, ampliando el radio de acción a 11 comunidades y 28 provincias, ha agregado Transportes. EFE

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EFE

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