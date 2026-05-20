Espana agencias

La Bóveda de Svalbard, el mayor Banco Mundial de Semillas que se conservan en el Ártico

Guardar
Google icon

Madrid, 20 may (EFE).- La Bóveda Global de Semillas de Svalbard, ubicada en ese archipiélago noruego del Ártico, alberga el mayor banco dedicado a la conservación de semillas de plantas que contribuyen a la alimentación de todo el mundo.

Esta "Arca de Noé" de las semillas, galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026, fue establecido en 2008 por el Gobierno de Noruega y hasta la fecha ha recibido más de 1,38 millones de muestras de 6.536 especies.

PUBLICIDAD

Un total de 132 depositantes voluntarios ha hecho entrega de las muestras de semillas, lo que da muestra del alcance global de la iniciativa, que forma parte del sistema internacional para la conservación de los recursos fitogenéticos bajo el liderazgo de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La Bóveda Global de Semillas -gestionada por una asociación entre el Gobierno noruego, el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y el Banco Genético Nórdico- mantiene de forma segura los duplicados de semillas procedentes de todos los bancos de germoplasma y países participantes.

PUBLICIDAD

En 2007, el órgano del tratado internacional dedicado a la conservación de los recursos fitogenéticos para la alimentación dio su visto bueno a este banco mundial, que solo recibe semillas compartidas en el marco del sistema multilateral o recogidas en el mencionado acuerdo.

El pasado febrero entró por primera vez en Svalbard la semilla del olivo, como parte de un proyecto europeo liderado por la Universidad de Córdoba y promovido después por el Consejo Oleícola Internacional (COI), la FAO y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA), además de otras entidades científicas.

Guatemala y Níger también entregaron entonces sus primeras muestras de semillas de cultivos tradicionales, junto a otros depósitos de cereales y legumbres de África, verduras de Asia y trigo y otras especies de Europa, sumando un total de 8.880 nuevas muestras.

Excavada a 130 metros de profundidad en una montaña de piedra arenisca, situada a las afueras de la localidad de Longyearbyen, la bóveda "del fin del mundo" es impermeable a fenómenos como la actividad volcánica, los terremotos y la radiación.

Las muestras que llegan hasta allí se registran, etiquetan y guardan en un ambiente controlado, a 18 grados bajo cero, con el fin de asegurar su disponibilidad, sobre todo en caso de desastre natural y provocado por el ser humano.

Para eso funciona un sistema de "caja negra" que permite retirar las semillas o abrir las cajas en las que se almacenan solo a quienes las han depositado previamente (bancos de semillas o países), ya que son los únicos que pueden recuperar lo que es de su propiedad.

En caso de fallo eléctrico, el permafrost ártico (capa permanentemente helada) del exterior actúa como refrigerante natural, pero los efectos del cambio climático han empezado a notarse también en el Ártico, lo que ha llevado a invertir en la mejora de las instalaciones, en previsión de un clima más cálido.

La utilidad de este banco de semillas mundial quedó patente con el caso del Centro Internacional para las Investigaciones Agrícolas en las Zonas Áridas (Icarda), que originalmente tenía su sede en Alepo (Siria) y se vio afectado por la guerra en ese país.

El Icarda comenzó a reconstruir su colección en Marruecos y Líbano tras duplicar semillas procedentes de la bóveda de Svalbard.

Tres veces al año suelen abrirse las puertas de este lugar cercano al Polo Norte para acoger el material nuevo, un largo viaje para muchas semillas, algunas de ellas únicas. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP vasco ve "indecente" la conducta de Zapatero y acusa al PNV de "proteger" al PSOE

Infobae

El Real Valladolid, 'crupier' de los ascensos a Primera

Infobae

El Mallorca prepara la jornada final con Valjent, pero sin Kumbulla ni Raíllo

Infobae

Un comisario dijo al juez que Cospedal tenía "interés" en los discos duros de Bárcenas: "Eso era lo que yo escuchaba"

Un comisario dijo al juez que Cospedal tenía "interés" en los discos duros de Bárcenas: "Eso era lo que yo escuchaba"

Interceptan a 56 migrantes de dos pateras en Formentera y otra al sur de Mallorca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los socios de Sánchez ya no apuestan a ciegas por Zapatero y rebajan la versión de lawfare: “Pinta feo”

Los socios de Sánchez ya no apuestan a ciegas por Zapatero y rebajan la versión de lawfare: “Pinta feo”

Última hora de la imputación de Zapatero: el PSOE cierra filas en torno al expresidente y defiende su presunción de inocencia

Los requisitos que valorará el juez Calama el 2 de junio para decidir si Zapatero va a la cárcel: la acusación pedirá prisión por “elevado” riesgo de fuga

El exjefe militar de OTAN desvela conversaciones entre Mark Rutte y Pedro Sánchez durante “más de 20 horas” sobre inversión militar

Alemania despliega una batería antimisiles Patriot en Turquía para reforzar la defensa aérea de la OTAN

ECONOMÍA

Los hogares españoles defraudan el 13% del IVA que deberían pagar: Hacienda perdió 9.400 millones en 2022, según Fedea

Los hogares españoles defraudan el 13% del IVA que deberían pagar: Hacienda perdió 9.400 millones en 2022, según Fedea

¿Qué es la pasarela al RETA y a qué mutualistas afecta? Las claves de la ley que puede cambiar la jubilación de miles de profesionales

Las ventas mundiales de coches eléctricos alcanzarán los 23 millones en 2026, casi un 30% de todo el parque automovilístico

La ayuda que pueden pedir los jubilados y que les permite ahorra 300 euros de su pensión

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Un hacker cambia el nombre del Santiago Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”