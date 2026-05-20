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La enseñanza concertada convoca movilizaciones en toda España hasta el 19 de junio

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Madrid, 20 may (EFE).- La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), que representa a los centros concertados, ha convocado movilizaciones en toda España, todos los viernes, desde el 29 de mayo hasta el 19 de junio, para que los docentes se concentren frente al Ministerio de Educación o delegaciones del Gobierno en defensa de mejorar sus condiciones laborales.

Bajo el lema, 'Mismo servicio público, mismas condiciones', los sindicatos han llamado a esta campaña de movilizaciones "ante la falta de avances efectivos por parte del Ministerio de Educación en relación con las principales reivindicaciones de la enseñanza concertada sostenida con fondos públicos".

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Las movilizaciones se desarrollarán todos los viernes entre el 29 de mayo y el 19 de junio ante el Ministerio de Educación, Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, con la participación de docentes, personal de administración y servicios, representantes sindicales y miembros de la comunidad educativa.

La FSIE denuncia que pese al diálogo mantenido recientemente con el Ministerio de Educación, el proyecto de ley de bajada de ratios y de jornada lectiva que actualmente tramita el Congreso "continúa excluyendo a los trabajadores de la enseñanza concertada".

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Este proyecto de ley, cuyo plazo para presentar enmiendas a la totalidad finaliza el 27 de mayo, aunque ya se ha prorrogado dos veces, contempla un máximo de 22 estudiantes por aula en Educación Primaria y de 25 en Secundaria y rebaja la jornada docente hasta un tope de 23 horas semanales en Primaria y a 18 en Secundaria.

El sindicato de la enseñanza concertada recuerda que esta rebaja de las horas docentes ha sido apoyada por el último dictamen del Consejo Escolar del Estado, que pidió la extensión de esta medida a la educación sostenida con fondos públicos.

La FSIE, además, lamenta que a fecha de hoy el ministerio "continúa sin concretar avances efectivos sobre cuestiones como la convocatoria de la Mesa de la Enseñanza Concertada, la activación de los grupos y comisiones de trabajo para el estudio del coste real del puesto escolar, la financiación suficiente para garantizar condiciones dignas en el sector, o medidas reales que permitan avanzar hacia una igualdad efectiva".

"Resulta difícil entender que se siga apelando constantemente a la igualdad de oportunidades mientras se mantiene excluida a una parte esencial del servicio público educativo de mejoras básicas que sí se aplican en otros ámbitos del sistema", ha remarcado en un comunicado el secretario general de la FSIE, Enrique Ríos.

Advierte de que la infrafinanciación que arrastra la enseñanza concertada "perjudica especialmente al personal de administración y servicios (PAS), a la organización de los centros, y a la propia calidad educativa".

Además, recuerda que la ley de educación, LOMLOE, establece expresamente que el servicio público educativo se presta tanto a través de centros públicos como de centros concertados sostenidos con fondos públicos.

"La calidad educativa y la igualdad de oportunidades no pueden convertirse en simples mensajes políticos o electorales; deben traducirse también en decisiones reales y en una financiación adecuada", ha apuntado Ríos. EFE

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EFE

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