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El Gobierno cierra filas con Zapatero al no ver pruebas contra él en el auto

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Madrid, 20 may (EFE).- Tras la conmoción inicial que generó en el PSOE la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en la causa de Plus Ultra, el Gobierno y los socialistas han cerrado filas este miércoles en torno al expresidente, cuyo legado han ovacionado en el pleno del Congreso ante las duras críticas del PP y las dudas de ERC.

En la sesión de control de este miércoles, el día después de que la Audiencia Nacional imputara por primera vez a un expresidente del Gobierno, los aplausos de la bancada socialista han rivalizado con los de los populares a su líder, Alberto Núñez Feijóo, quien ha vuelto a pedir la dimisión de Pedro Sánchez.

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"Solo hay que leer el auto para darse cuenta de que sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir", ha afirmado, después de que Sánchez dejara claro su total apoyo a Zapatero, reivindicara sus dos legislaturas y pidiera respeto para su presunción de inocencia.

El Gobierno reconoce que el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga a Zapatero en una causa sobre tráfico de influencias, falsedad documental, organización criminal y blanqueo, es serio -Calama no es Peinado, admiten algunas fuentes-, pero subraya que no contiene pruebas, solo indicios.

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Tras leer el auto, desde el Ejecutivo no hablan de 'lawfare' -acusación que insinuaron los socialistas tras conocerse el martes la imputación-, pero aseguran que están tranquilos.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha presentado al "faro moral" del PSOE como "el padrino", jaleado por sus compañeros de partido; pero no ha molestado al Gobierno. "Sí, es un faro moral; Defensa cerrada con el expresidente Zapatero", recalcan las fuentes.

El líder del PP, que ha recordado a los socialistas en el hemiciclo que también aplaudieron en su día a José Luis Ábalos y arroparon a Santos Cerdán, ha señalado después, en una conversación informal con periodistas en los pasillos, que va a cumplir con su "deber" y va a hacer "todo lo posible" para que haya un cambio de gobierno cuando considere llegado el momento.

En el aire, una moción de censura para la que, aparentemente, siguen sin contar con los apoyos necesarios.

Abascal le instó ya el martes a presentarla, pero los de Feijóo apuestan por esperar y ver la evolución de la causa. El 2 de junio Zapatero está citado en la Audiencia Nacional.

"Al Gobierno se llega con votos, no con atajos", le ha recordado Sánchez en su cara a cara tras ratificar que no adelantará las elecciones previstas para 2027.

No solo el PP ha llevado al pleno impresas las 88 páginas del auto de Calama. El portavoz del PP, Gabriel Rufián, ha mostrado su ejemplar a los diputados y ha confesado estar "jodido".

Le tiene enorme respeto y afecto a Zapatero y él sí que habla de "cacería judicial", pero tiene dudas y quieres explicaciones: "si esto es verdad, es una mierda; si esto es mentira, es una mierda aún mayor", ha subrayado tras señalar, entre abucheos de la bancada popular, que la izquierda es "otra cosa"

Como era previsible, la imputación de Zapatero ha dominado la sesión de control al Gobierno, pero el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha desmarcado con una pregunta centrada en su defensa de la prioridad nacional.

Para él, Sánchez preside una "mafia corrupta", pero la peor corrupción es "la invasión migratoria", un discurso que casi ha descolocado al presidente del Gobierno, preparado para responderle con los casos de presunta corrupción que achacan a Vox algunos exdirigentes del partido.

"Su prioridad nacional no es la gente de a pie, sino ponerse al servicio de estas élites internacionales que le financian porque su prioridad es su cuenta corriente", le ha respondido Sánchez. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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