El primer gran episodio de calor del año disparará los termómetros hasta los 35-39 grados

Madrid, 20 may (EFE).- Durante los próximos días España vivirá un episodio de calor anómalo para mayo con temperaturas muy altas para la época del año, de pleno verano en gran parte del país, que disparará los termómetros hasta los 35-39 grados, especialmente en el sur e interior peninsular.

A partir del viernes, las temperaturas más extremas se registrarán en Badajoz, donde los termómetros podrían marcar hasta 39 grados, seguida de Sevilla, con una máxima de 37 grados; Cáceres, Lleida, Toledo, Zamora y Zaragoza registrarán 36 grados y Bilbao, Ciudad Real, Córdoba, Jaén y Ourense rondarán los 35 grados.

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Rubén del Campo, portavoz de Aemet, ha avanzado que tenemos por delante "un episodio de temperaturas altas para la época del año en todo el país", con máximas que en la mayor parte de la península estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual para estas fechas, e incluso más de 10 grados en la mitad norte entre el jueves y el viernes.

Del Campo también ha advertido de que las noches serán cálidas, con la aparición de noches tropicales -aquellas en las que las temperaturas no bajan de los 20 grados- a partir del jueves en puntos del centro y de la mitad sur peninsular.

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Este miércoles continuará el ascenso térmico con cielos poco nubosos en la mayor parte del país; Tan solo se esperan algunos chubascos tormentosos en los Pirineos, localmente fuertes, mientras que en el resto no se prevén lluvias significativas.

Además, entrará calima por el sur de la península, coincidiendo con un nuevo repunte de las temperaturas. Durante esta jornada se superarán los 30 grados en el nordeste, la zona centro y la mitad sur peninsular y 35 grados en Badajoz y Sevilla.

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El jueves continuará estable con cielos poco nubosos y sin lluvias, más allá de algún posible chubasco aislado en montañas del norte peninsular. Además, durante la tarde persistirá el polvo en suspensión en la mitad sur y con temperaturas que seguirán subiendo tanto de día como de noche.

Algunas ciudades como Cádiz o Almería amanecerán con valores de 20 grados o más, en lo que serán las primeras noches tropicales del episodio.

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Durante el día se superarán los 32 grados en amplias zonas de la península: Bilbao podría alcanzar los 34 grados, valores similares a los Valladolid, Toledo, Zaragoza o Lleida; Las temperaturas más altas volverán a registrarse en Sevilla y Badajoz, donde los termómetros podrían alcanzar entre 37 y 38 grados.

La situación será muy similar el viernes, aunque con temperaturas todavía más altas; Las mínimas volverán a ser muy elevadas, con valores nocturnos de 20 grados o más en zonas del centro y de la mitad sur peninsular e incluso en Madrid, donde se podría registrar su primera noche tropical de la temporada.

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Durante el día se superarán los 32 y 34 grados en amplias zonas del país, mientras que Sevilla y Badajoz marcarán entre 38-40 grados.

El sábado aumenta la incertidumbre por la presencia de bajas presiones al noroeste peninsular y cuya posición exacta resulta difícil de determinar. En cualquier caso, se esperan lluvias y chubascos localmente fuertes en Galicia, Asturias, noroeste de Castilla y León y Pirineos.

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En el resto continuará el tiempo estable, aunque con mayor presencia de calima que en jornadas anteriores empeorando la calidad del aire.

Las temperaturas bajarán de forma notable en Galicia y en Asturias, mientras que el descenso será más suave en otros puntos del Cantábrico y del noroeste peninsular. Algunos escenarios apuntan incluso a una caída acusada de las temperaturas en buena parte de Castilla y León, aunque todavía existe incertidumbre sobre esta evolución.

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La diferencia térmica será especialmente llamativa en algunas ciudades: Lugo, que el viernes subirá hasta los 30 grados, podría quedarse el sábado en apenas 20 grados, similar a Bilbao, donde se pasaría de los 35 grados del viernes a 25 grados durante el sábado.

Sin embargo, en el resto de la península apenas habrá cambios y continuará el calor intenso para la época. En el Valle del Ebro y en el Guadalquivir seguirán superándose los 34 grados, mientras que en la zona centro y la mitad sur se alcanzarán entre 32 y 34 grados.

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Para el domingo, lo más probable es que persistan las altas temperaturas con valores cercanos a los 30 grados en Castilla y León y superiores a los 32 y 34 grados en el nordeste, la zona centro y la mitad sur peninsular. EFE

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