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Vilaplana se remite en el Congreso a su declaración judicial "por responsabilidad"

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Madrid, 19 may (EFE).- Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón, expresident de la Generalitat Valenciana, el día de la dana, ha afirmado ante la comisión de investigación en el Congreso que ya aportó en el juzgado toda la información de la que disponía y que "por responsabilidad y prudencia" no iba a decir nada más.

"Por responsabilidad y prudencia ante un proceso judicial, no voy a interferir", ha dicho al comienzo de su comparecencia ante la comisión que investiga el episodio trágico del 29 de octubre de 2024.

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"Esto es una comisión política y yo no tenía ni tengo ninguna responsabilidad política. No tomé ninguna decisión", ha afirmado ante las preguntas de los diputados.

"Expliqué todo en sede judicial", ha contestado reiteradamente. "No han cambiado los hechos. No puedo hablar por boca de otro señor". EFE

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