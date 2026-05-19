El portero argentino Santiago Giovagnola renueva por dos temporadas con el Ciudad Real

Ciudad Real (España), 19 may (EFE).- El BM Ciudad Real ha renovado por dos temporadas el contrato del portero internacional argentino Santiago Giovagnola, que continuará hasta 2028 en la disciplina del club ciudadrealeño, de la máxima categoría del balonmano español, al que llegó en 2022.

El club dio a conocer en las redes sociales la renovación del guardameta, "que continuará defendiendo la portería del Quijote Arena dos temporadas más”.

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"No podemos estar más felices de seguir disfrutando de nuestro portero argentino", indicó el Ciudad Real, y añadió: "Cuatro años después de su llegada, Santi Giovagnola ya es parte de esta familia, de esta ciudad y de esta Tierra de Soñadores".

En la próxima campaña, Giovagnola compartirá la portería con su compatriota Juan Manuel Bar, fichado por el Ciudad Real tras su paso por el BM Recoletas Atlético Valladolid. EFE

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