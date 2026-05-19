IU dice que llama la atención que Zapatero sea el primer expresidente imputado y no Rajoy

Madrid, 19 may (EFE).- El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha sostenido este martes que llama la atención que José Luis Rodríguez Zapatero sea el primer expresidente de Gobierno imputado en España, y no Mariano Rajoy o el rey emérito Juan Carlos I, y ha abogado por tener "máxima prudencia" hasta que se conozca toda la investigación.

"A mí personalmente me llama la atención que vaya a ser el presidente Zapatero, que ha mantenido una posición política muy diferenciada de apoyo a este Gobierno en este contexto en el que estamos viviendo, sea el primer expresidente imputado", ha remarcado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

PUBLICIDAD

No obstante, ha aclarado que si la justicia ve que "efectivamente hay hechos que no encajan con el Código Penal deben ser investigados" y se ha preguntado por qué otros presidentes del Gobierno que habitualmente han realizado "tareas de intermediación" con grandes empresas como José María Aznar o Felipe González no hayan tenido "ningún problema con la justicia".

"Vamos a ver realmente cuáles son los hechos de que se le acusan y cuáles son los materiales que hay", ha zanjado el dirigente de IU, para, a renglón seguido, criticar que en España las actividades comerciales y mercantiles puedan realizarlas "con toda tranquilidad personas vinculadas a fuerzas políticas de la derecha" y que se cuestione cuando las lleva a cabo un político de izquierdas.

PUBLICIDAD

Preguntado si la imputación de Zapatero podría comprometer la coalición de Gobierno, ha dicho que el expresidente no forma parte del Ejecutivo, con lo cual su imputación "es un asunto interno" del PSOE. EFE