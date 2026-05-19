La presidenta cántabra recibe al Racing por su ascenso

Santander, 19 may (EFE).- La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, recibió este miércoles a dirigentes y jugadores del Racing por su ascenso a Primera División tras catorce años, un logro que, afirmó, "va más allá del fútbol" porque "ha cerrado una herida que llevaba muchos años abierta".

Buruaga mantuvo un encuentro con el presidente del Racing, Manuel Higuera, que estuvo acompañado por su junta directiva, la plantilla y el cuerpo técnico del equipo verdiblanco, y felicitó a un club que "está más vivo que nunca".

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El acto, en el Palacio de Festivales de Cantabria, comenzó alrededor de las 19.05 horas con el regalo, por parte del club a la presidenta regional, de la camiseta conmemorativa del ascenso.

Buruaga hizo entrega a Higuera de una bandera de Cantabria y todos los asistentes se han hicieron la tradicional foto de familia.

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Después se proyectó un vídeo con los mejores momentos del equipo durante la temporada que dio paso a los discursos de la presidenta, Higuera y el capitán racinguista, Íñigo Sainz-Maza.

"Celebramos mucho más que un ascenso, celebramos que el Racing está más vivo que nunca y que después de catorce años vuelve al sitio que merece", destacó la presidenta de Cantabria.

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Buruaga defendió que el Racing "no es solo un equipo, sino que es alma, historia y emoción", y afirmó que es un sentimiento que representa y une a todos los cántabros.

"Es una forma de sentir Cantabria, porque es un orgullo y una pasión sincera que se transmite de abuelos a nietos. El gigante se ha despertado, se ha levantado y se ha puesto de pie con más fuerza que nunca", añadió.

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La presidenta regional subrayó que el Racing ha conseguido el ascenso "cayéndose y volviéndose a levantar", y remarcó que los jugadores han demostrado carácter.

Higuera agradeció al Ejecutivo regional la "enorme sensibilidad" que ha demostrado desde el primer día con el Racing, algo que cree que "no es fácil".

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"Gracias de corazón porque habéis sentido que el club es algo muy importante para la región y algo muy representativo", dijo.

"Hemos sido el mejor equipo de la categoría y nos merecemos que se culmine con el campeonato", apostilló Higuera.

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Íñigo Sainz-Maza también agradeció al Gobierno regional el apoyo de los últimos años y remarcó que ha quedado demostrado que el Racing y Cantabria ha ido juntos durante toda su historia.

"Tiene que ser así de aquí en adelante porque el sentimiento que hay en la región es enorme", afirmó. EFE

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(foto)(video)

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