Miércoles, 19 de mayo de 2026

.

FÚTBOL LIGA EUROPA

PUBLICIDAD

Redacción deportes. El Aston Villa, campeón de Europa y de la Supercopa en 1982, y el Friburgo alemán, que nunca ha ganado una competición continental, persiguen este miércoles en el Besiktas Park de Estambul su primer título de la Liga Europa, corona que espera conseguir por quinta vez el español Unai Emery, técnico del cuadro inglés, ya vencedor del torneo con el Sevilla y el Villarreal.

(Texto) (Foto)

PUBLICIDAD

.

CICLISMO GIRO

PUBLICIDAD

Roma. El pelotón del Giro de Italia, que lidera desde la quinta jornada el portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorius) afronta este miércoles la undécima etapa, de 195 kilómetros entre Porcari y Chiavari con un puerto de segunda categoría (Guaitarola) y dos de tercera (Termine y Scioli).

(Texto) (Foto)

PUBLICIDAD

.

BALONCESTO LIGA ENDESA

PUBLICIDAD

San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). La Laguna Tenerife recibe al Asisa Joventut en partido aplazado de la trigésima jornada de la Liga Endesa, un choque muy importante para el cuadro canario en su lucha por disputar la fase por el título tras haber encadenado cuatro derrotas seguidas, mientras que el equipo catalán trata de sumar su tercer triunfo consecutivo.

(Texto) (Foto)

PUBLICIDAD

.

FÚTBOL COREA CONFLICTO

PUBLICIDAD

Seúl. El equipo norcoreano de fútbol Naegohyan FC se mide al Suwon FC surcoreano en la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la AFC, en la primera visita de deportistas del Norte al Sur desde 2018, en medio de las tensiones intercoreanas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

----------------------------------------------------------------

.

AGENDA INFORMATIVA

.

BALONCESTO

- Liga Endesa. Partido aplazado de la 30ª jornada La Laguna Tenerife-Asisa Joventut (21.00). (FOTO)

- El Casademont Zaragoza presenta a su último fichaje, el pívot británico Gabriel Olaseni. Instalaciones de Air Horizont (17.30. Calle Bari, 55, bloque 6 planta 1, Zaragoza).

- NBA. Final de Conferencia Oeste. Segundo partido. Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (02.30 madrugada al jueves).

.

BALONMANO

- Liga ASOBAL. Última hora del partido de la 29ª jornada Viveros Herol Nava-Horneo Alicante.

. Previa del partido destacado de la jornada: Irudek Bidasoa Irun-Fraikin Granollers

. Última hora de los partidos Barça-Bathco Torrelavega, Irudek Bidasoa Irun-Fraikin Granollers, Caserío Ciudad Real-Frigoríficos Morrazo, Sanicentro Guadalajara-Rebi Cuenca, Bada Huesca-Dicorpebal Logroño La Rioja y Ángel Ximénez Puente Genil-Tubos Aranda Villa de Aranda.

.

CICLISMO

- Madrid. Rueda de prensa de las conocidas como 'las 8 de Becerril', encausadas por una protesta a favor de Palestina durante la vuelta ciclista a España (09.00. Fiscalía General del Estado. Pº Castellana, 17).

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). 11ª etapa. Porcari-Chiavari (195 kms).

.

FÚTBOL

- Final de la Liga Europa, en Estambul: Friburgo (GER)-Aston Villa (ENG) (21.00). (FOTO)

- Día de medios del Rayo Vallecano con vistas a la final de la Liga Conferencia, que juega el 27 de mayo contra el Crystal Palace en Leipzig (Alemania). Ciudad Deportiva: a las 10.30 entrenamiento. A las 12.00, entrevistas. A las 13.00, rueda de prensa de jugadores e Íñigo Pérez. (FOTO) (VÍDEO)

- Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, facilita la lista de convocados para el Mundial 2026 (14.45).

- Enrique Riquelme, que podría presentarse a las elecciones a la presidencia del Real Madrid, interviene en el VII Foro Internacional de Expansión (12.15. Parador de Alcalá de Henares).

- Mesa redonda virtual con la alemana Nadie Kessler, directora de fútbol femenino de la UEFA (10.00).

- Análisis sobre las opciones que baraja el Barcelona para reforzar la posición de delantero centro después del adiós de Robert Lewandowski.

- El Barcelona vuelve a los entrenamientos en la ciudad deportiva a las 11.00 a puerta cerrada. (FOTO) (VÍDEO)

- El Real Madrid vuelve a los entrenamientos en la ciudad deportiva (17.00, puerta cerrada)

- Día de medios del PSG para la final de la Liga de Campeones. Rueda de prensa de Luis Enrique Martínez (16.00), entrenamiento (17.00) y zona mixta (desde 18.15). (FOTO)

- Seúl. El equipo norcoreano de fútbol Naegohyan FC se mide al Suwon FC surcoreano en la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la AFC, en la primera visita de deportistas del Norte al Sur desde 2018, en medio de las tensiones intercoreanas. (FOTO) (VÍDEO)

- Fase final de la Copa de Campeones Juvenil, en Alcalá de Henares (Madrid). Primera semifinal: Granada-Real Madrid (20.30).

- Portugal. Fase de ascenso a Primera. Torreense-Casa Pia (19.00)

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

.

FÚTBOL SALA

- Presentación del portero brasileño Adriano Di Fanti como jugador del Jimbee Cartagena-Costa Cálida, equipo que es el campeón de la Primera División de fútbol sala en las dos últimas temporadas.

.

TENIS

- Torneos ATP 500 de Hamburgo y 250 de Ginebra (FOTO) (hasta 23).

- Torneos WTA 500 de Estrasburgo y 250 de Rabat (hasta 23).

.

WATERPOLO

- Liga de Campeones. Sexta jornada. Olympiacos-Atlètic Barceloneta (20.30).

- Reseña del primer partido de semifinales por el título de la División de Honor femenina entre el Mataró y el Sabadell (19.00. Piscina Joan Serra).

- Crónica de la jornada 6 de la segunda fase de la Liga de Campeones en la que el Atlètic Barceloneta visita al Olympiacos (GRE) (19.30. Piscina Petros Kapagerov).

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://x.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com