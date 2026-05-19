Sumar dice que la imputación de Zapatero no tiene por qué afectar al acuerdo de Gobierno: Es un asunto interno del PSOE

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha recalcado este martes que la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra' no afectarán el acuerdo de Gobierno. "Es un asunto interno del PSOE", ha dicho.

Santiago ha respondido así, en los pasillos de la Cámara Baja, al ser preguntado sobre si dicho pacto podría verse comprometido en caso de que se conocieran más informaciones sobre Zapatero. "Que yo sepa, Zapatero no forma parte del Gobierno y, mientras no afecte al Gobierno, no es algo que debamos plantearnos", ha insistido.

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Es más, ha defendido que cualquier persona que no tiene vínculos con el Ejecutivo que haya realizado cualquier actuación contraria a las leyes tiene que dar cuenta ante los tribunales, "pero no dar cuentas políticas".

El también portavoz de IU en el Congreso sostiene que si la justicia, de forma "independiente", ve que "efectivamente" hay hecho que no encajan en el Código Penal, estos deben ser investigados. Ahora bien, ha admitido sorprenderle que el primer expresidente imputado en España sea Zapatero.

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¿Y M. RAJOY, AZNAR O GONZÁLEZ?

Sobre todo, ha proseguido, "cuando no se ha imputado al antiguo jefe del Estado, que es presuntamente responsable de los constantes delitos de índole fiscal y de delitos que tienen que ver con contratos o con cobro de comisiones, ni a M. Rajoy ni a otros expresidentes que habitualmente han realizado tareas de intermediación con grandes empresas, como Aznar o González".

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"Personalmente me llama la atención que Zapatero sea el primer expresidente imputado", ha reiterado el diputado de Sumar, quien ha pedido "máxima prudencia" y esperar a ver cuáles son realmente los hechos por los que se le acusa y cuáles los materiales que los sustentan.

Con todo, Santiago ha destacado que la normativa de altos cargos y la de funcionamiento de las oficinas de expresidentes del Gobierno "en absoluto establece ninguna incompatibilidad con la realización de actividades civiles o mercantiles".

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"Lo que no puede ser es que en este país las actividades comerciales y mercantiles puedan realizarlas con toda tranquilidad personas vinculadas a fuerzas políticas de la derecha --hay diputados en activo que además tienen actividades particulares-- y, sin embargo, cuando estas actividades las realizan personas destacadas en el ámbito de la izquierda, automáticamente se pretenda equiparar eso a irregularidades", ha denunciado.