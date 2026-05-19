El italiano Maran sustituye como seleccionador de Albania al ex barcelonista Sylvinho

Skopie, 19 may (EFE).- La Federación Albanesa de Fútbol (FSHF) anunció este martes el nombramiento del italiano Rolando Maran como nuevo seleccionador durante los próximos dos años, poniendo fin a la etapa del ex barcelonista brasileño Sylvinho, cuyo contrato no fue renovado.

"Me gusta tener un equipo agresivo, que tome el control del partido. Ese es mi ADN. Queremos ser nosotros quienes dominemos el juego", declaró Maran durante la rueda de prensa celebrada en la sede de la FSHF en Tirana y retransmitida en directo por la cadena TV A2 CNN.

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El presidente de la federación, Armando Duka, describió a Maran como un entrenador con amplia experiencia y aseguró que los objetivos del combinado albanés siguen siendo tener un buen papel en la Liga de Naciones y lograr la clasificación para la Eurocopa de 2028.

Sylvinho, que como lateral ganó dos Champions con el Barcelona, llegó a Tirana en 2023 y consiguió llevar a Albania a la Eurocopa de 2024, lo que prolongó su etapa al frente del equipo durante la fase de clasificación para el Mundial de 2026, en la que no consiguió clasificarse.

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"Agradezco a todo el cuerpo técnico y a los jugadores con quienes compartimos un camino maravilloso, y por supuesto a los apasionados aficionados. Le deseo lo mejor al equipo", señaló el técnico brasileño en su despedida.

Rolando Maran, de 62 años, tiene una larga experiencia en la Serie A italiana y, según destacó este martes TV A2 CNN, su etapa más exitosa fue al frente del Chievo Verona.EFE

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