Consternación en Estella (Cádiz) por la muerte de dos hermanos muy queridos en la pedanía

Jerez de la Frontera (Cádiz), 19 may (EFE).- La pedanía jerezana de Estella del Marqués está consternada con la noticia de la muerte de dos hermanos de 57 y 59 años, cuyos cadáveres han sido encontrados en una vivienda con signos de violencia y heridas de arma blanca.

El Ayuntamiento de Estella ha publicado un comunicado en el que lamenta "profundamente" el fallecimiento de los dos vecinos de la localidad y "desde el respeto, la prudencia y el dolor que atraviesa nuestro pueblo", ha decretado días de luto oficial, durante los cuales las banderas oficiales ondearán a media asta.

PUBLICIDAD

El Consistorio ha pedido "el máximo respeto" hacia las familias afectadas y ha agradecido la colaboración y comprensión de toda la ciudadanía en un momento de mucho pesar para la población jerezana.

La Guardia Civil está llevando a cabo la investigación para conocer las causas del suceso, aunque todo apunta al homicidio de uno de los hermanos y posterior suicidio del otro. En Estella del Marqués hay una gran sorpresa con este desenlace porque esta familia "nunca había protagonizado peleas ni enfrentamientos", según una vecina.

PUBLICIDAD

En los últimos días habían notado la ausencia de los hermanos, que solían hacer una vida social muy normal en las calles de Estella y por eso avisaron a otro familiar para que comprobara si se encontraban bien.

Uno de los hermanos cuidaba del otro, que tenía antecedentes psiquiátricos por esquizofrenia.

PUBLICIDAD

Los cuerpos de los fallecidos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cádiz para proseguir con la investigación, que se abrió en la tarde del lunes cuando fueron hallados los cuerpos. EFE

fjs/fs/bal

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)