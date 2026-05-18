Begoña Gómez reclama su absolución si hay juicio por "inexistencia absoluta" de indicios y "mala fe" de las acusaciones

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado ser absuelta si finalmente la causa contra ella llega a juicio, al considerar que los hechos por los que se la investiga "no son constitutivos de delito alguno" y que existe una "mala fe" por parte de las acusaciones.

Así lo ha manifestado el abogado de Gómez en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al juzgado que le investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación, junto a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

PUBLICIDAD

La esposa del presidente denuncia "temeridad de las acusaciones" --encabezadas por Hazte Oír-- que "se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo el procedimiento" porque, en su opinión, "ha existido una inexistencia absoluta de base indiciaria suficiente desde el inicio".

"Las acusaciones sostienen su pretensión punitiva a pesar de que los elementos de prueba obrantes en la causa, valorados en su conjunto, resultan manifiestamente insuficientes para sustentar los tipos penales imputados", ha apostillado.

PUBLICIDAD

Además, alega que "inició su colaboración con la Universidad Complutense de Madrid" (UCM) en el año 2012, "momento en el que su cónyuge no ostentaba responsabilidad pública alguna".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

PUBLICIDAD