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El PSOE promete "vigilar" los pactos del PP con Vox y rechaza abstenerse en Andalucía

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Madrid, 18 may (EFE).- La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha prometido este lunes que van a "vigilar los pactos del PP con Vox” tras los comicios de ayer en Andalucía, y ha rechazado la posibilidad de que su partido se abstenga en la investidura de Juanma Moreno.

Mínguez se ha mostrado incluso “sorprendida” y “molesta” por la posibilidad de que se plantee un “inasumible” escenario de abstención de los socialistas para hacer posible una investidura de Moreno sin la concurrencia de Vox.

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“Después del ataque continuo y permanente que sufrimos por tierra mar y aire del Partido Popular, que ahora nos vengan a pedir a nosotros que les saquemos del lío en el que se ha metido solo Moreno Bonilla, pues francamente, me molesta muchísimo”, ha expresado.

“¿No están eufóricos? Es que parece que en lugar de perder cinco diputados han sacado una mayoría absolutísima. Y ahora, después de decir todo lo que dijo anoche el señor Tellado, lo que están diciendo todos los portavoces del Partido Popular sobre el Partido Socialista… ¿en serio? Ese escenario es inasumible”, ha añadido Mínguez.

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"Lo que vamos a hacer desde el Gobierno central es vigilar muy de cerca” los acuerdos del PP con Vox.

“Vigilar que se cumpla la ley. Moreno Bonilla puede cantar muy bien, pero vamos a ver cómo lo hace ahora que la letra de la canción la escribe Abascal”.

“Vamos a decir claramente no al racismo, no a la xenofobia y sí a la igualdad y a la defensa de los derechos públicos”, ha añadido.

El PP ha ganado las elecciones andaluzas con un resultado que no le permite gobernar en solitario, como ya ha sucedido en los otros comicios autonómicos –los celebrados en Extremadura, Castilla y León y Aragón.

Por eso, Mínguez ha señalado que “estamos viendo en esas cuatro elecciones autonómicas que allí donde el PP ya necesitaba a Vox, lo necesita más; y donde no lo necesitaba, ahora sí”.

“El gran objetivo del PP era distanciarse de la ultraderecha, divorciarse de Vox, y lo que ha conseguido es consolidar ese matrimonio, ese es el gran fracaso del líder del PP, Núñez Feijoo, que prometió moderación y ha logrado mayor dependencia de Vox, debilitar al PP, que necesita más que nunca a Vox”, ha criticado. EFE

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