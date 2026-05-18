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UGT rechaza el ERE de Nissan y exige un plan de futuro para sus centros de España

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Madrid, 18 may (EFE).- El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, Mariano Hoya, ha exigido este lunes a Nissan que retire el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado para sus centros de trabajo en Cataluña y que se abra al diálogo para abordar un plan industrial que garantice el futuro de la actividad y el empleo.

El ERE planteado afectaría aproximadamente a 211 trabajadores, alrededor del 37 % de la plantilla que la compañía mantiene en Cataluña, y a las tres instalaciones catalanas de Nissan: el centro de recambios de El Prat de Llobregat, el centro técnico de la Zona Franca y el centro de áreas funcionales de El Prat.

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Mariano Hoya ha señalado, en un comunicado, que este ERE supone un "duro golpe" no solo para las plantillas afectadas, sino también para el conjunto del sector industrial y de automoción en Cataluña, en un momento decisivo marcado por la transición energética, la electrificación y la transformación tecnológica de la industria.

"El empleo no puede ser siempre la primera respuesta de las multinacionales cuando afrontan procesos de reorganización. Nissan tiene la obligación de explicar cuál es su estrategia para todos los centros de trabajo de España y cuáles son sus compromisos industriales a medio y largo plazo", indica la nota.

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En esa línea, Hoya ha reclamado a la dirección de la empresa transparencia sobre sus planes de producción, inversiones y carga de trabajo para los distintos centros de Nissan en España, así como garantías claras de continuidad industrial.

Asimismo, ha insistido en que las plantas españolas cuentan con capacidad productiva, experiencia y profesionales altamente cualificados, por lo que considera "inadmisible" que la empresa plantee ajustes laborales sin haber presentado previamente un proyecto industrial sólido que asegure la viabilidad futura de los centros. EFE

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