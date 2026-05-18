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Boca Juniors y Cruzeiro chocan en la Bombonera en un partido definitorio para el grupo D

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Buenos Aires, 18 may (EFE).- El Boca Juniors de Argentina recibirá este martes al brasileño Cruzeiro en un choque decisivo para el futuro de ambos equipos en la Copa Libertadores, con el emblemático estadio la Bombonera como escenario del partido más relevante de la quinta fecha del grupo D.

El encuentro comenzará a las 21.30 hora local (00.30 del miércoles GMT) en Buenos Aires y será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela.

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El D es unos de los grupos que se mantiene abierto a falta de dos fechas para finalizar la fase clasificatoria: lideran el chileno Universidad Católica y Cruzeiro con siete puntos, pero Boca tiene seis y Barcelona de Ecuador tres, por lo que todos tienen chances de llegar a los octavos de final.

Ante este panorama, y a la espera del choque del jueves entre chilenos y ecuatorianos en Santiago, el conjunto azul y oro necesita ganar este martes para depender de sí mismo en la lucha por las dos plazas para los octavos de final.

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El Xeneize no ha vuelto a disputar partidos oficiales desde la dura derrota 2-3 del 9 de mayo frente a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura argentino, un encuentro donde los dirigidos por Claudio Úbeda cometieron muchos errores, concedieron dos penaltis en la prórroga y profundizaron las dudas sobre su funcionamiento colectivo.

La eliminación ante Huracán se encadenó con las caídas en condición de visitante ante Cruzeiro y Barcelona, dos partidos que se definieron por la mínima y en los que Boca jugó por extensos períodos con un jugador menos.

A la seguidilla de malos resultados se suma la ausencia de dos jugadores clave para el esquema de Úbeda: el centrodelantero paraguayo Adam Bareiro, quien se recupera de una lesión, y el volante polifuncional Santiago Ascacíbar, expulsado durante la última jornada de Libertadores.

El entrenador si contará, sin embargo, con algunos jugadores que atraviesan un buen momento futbolístico: el capitán Leandro Paredes, eje central y líder indiscutido, el defensor Lautaro Di Lollo, y los mediocampistas Milton Delgado y Tomás Aranda, todos surgidos de la cantera del club e integrantes de la prelista de 55 jugadores de la selección argentina para el Mundial 2026.

Cruzeiro, por su parte, sabe que ganar en la Bombonera representaría un golpe de efecto y le aseguraría la clasificación a la siguiente instancia de la Libertadores.

El conjunto dirigido por Artur Jorge llega al duelo de este martes con menos descanso que su rival, tras un trabajoso empate 1-1 el pasado sábado ante Palmeiras, líder indiscutido del Brasileirao.

El gol del equipo de Belo Horizonte lo marcó el joven ecuatoriano Keny Arroyo, que fue expulsado en el duelo ante Universidad Católica por la cuarta fecha de la Libertadores y no estará disponible para el duelo ante el Xeneize.

Pese a esto, el entrenador portugués tiene disponibles a casi todas sus figuras, entre las que destacan el centrodelantero Kaio Jorge, el volante ofensivo Matheus Pereira, el centrocampista Gerson y el goleador del equipo en el Brasileirao, el extremo izquierdo Christian. EFE

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