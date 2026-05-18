Espana agencias

Un turista español muere ahogado mientras practicaba surf en las islas Maldivas

Guardar
Google icon

Malé, 18 may (EFE).- Un ciudadano español de 53 años murió ahogado este lunes mientras practicaba surf en el atolón de Gaafu Dhaalu, en el sur de las islas Maldivas, en el tercer incidente con turistas extranjeros en el país en poco más de un mes, informó la policía local.

El hombre se encontraba a bordo de un barco de safari turístico y se había desplazado para practicar surf a una zona cercana a la isla de Vaadhoo, un popular destino del archipiélago para los aficionados a este deporte.

PUBLICIDAD

Según reportaron las autoridades, la víctima fue trasladada de urgencia a la clínica de Vaadhoo, donde los servicios médicos confirmaron su fallecimiento a las 12:57 hora local (07:57 GMT) de hoy.

Las fuerzas de seguridad locales ya han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.

PUBLICIDAD

Este lunes, las autoridades maldivas confirmaron el hallazgo de los cuerpos de cinco ciudadanos italianos que fallecieron el pasado jueves en un accidente de buceo en el atolón de Vaavu, cerca de la capital.

Los equipos de rescate, que han recurrido a especialistas italianos y finlandeses tras la muerte el sábado de un buzo militar maldivo que trabajaba en las labores de búsqueda, tienen previsto recuperar los cadáveres en los próximos días.

Esta racha negra para Maldivas comenzó el pasado 11 de abril, cuando otro turista español, un ginecólogo de 30 años que celebraba su luna de miel, sufrió la amputación de una pierna tras el grave ataque de un tiburón tigre mientras buceaba.

El ataque tuvo lugar en el atolón de Gaafu Alif, una zona cercana al lugar donde se registró el ahogamiento del nacional español este lunes. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fermín será operado de la fractura de un dedo del pie y podría perderse el Mundial

Infobae

El Girona, entre la espada y la pared

Infobae

Curado y asociar tratamiento paliativo al final, errores frecuentes al informar del cáncer

Infobae

Kent Nagano sitúa a Mahler y Falla como ejes de su llegada a la Orquesta y Coro Nacionales

Infobae

El Maestro de la liturgia vaticana supervisa preparativos de la misa del papa en Tenerife

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Page dispara contra Sánchez tras la derrota en Andalucía: “Los ciudadanos hablan muy claro, pero es evidente que el destinatario no lo quiere entender”

Page dispara contra Sánchez tras la derrota en Andalucía: “Los ciudadanos hablan muy claro, pero es evidente que el destinatario no lo quiere entender”

María Jesús Montero deja su escaño en el Congreso y atribuye el desastre electoral a la mala estrategia del PSOE en redes: “No hemos sabido adaptarnos”

La Audiencia de Cantabria condena a un trabajador de una fábrica por agredir a su compañero: alegó defensa propia, pero el empujón fue por la espalda

Andalucía deja tocados a PP y PSOE: Feijóo no logra soltarse de Vox y Sánchez agrava su desgaste en el antiguo bastión socialista

El voto del Partido Popular en Adamuz sale reforzado en las elecciones de Andalucía tras el accidente ferroviario

ECONOMÍA

Comprar una casa entre dos: qué dejar por escrito cuando una persona pone más dinero que la otra

Comprar una casa entre dos: qué dejar por escrito cuando una persona pone más dinero que la otra

Limones, uvas y naranjas: los alimentos básicos que más han subido de precio en mayo

La venta de viviendas encadena tres meses de caídas por el desplome de la obra nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuánto consume tu lavavajillas: así es como puedes ahorrar dinero con cada lavado

DEPORTES

El Real Madrid no renueva a Carvajal, que jugará este sábado su último partido de blanco: “Hemos acordado poner fin a una etapa maravillosa”

El Real Madrid no renueva a Carvajal, que jugará este sábado su último partido de blanco: “Hemos acordado poner fin a una etapa maravillosa”

El Real Madrid, un equipo desestructurado donde el entrenador es el que menos manda: “Cuando los egos han sido acariciados, sucede esto”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Álex Márquez habla por primera vez después del grave accidente y antes de entrar a quirófano: “Todo controlado”

Álex Márquez se rompe la clavícula y una vértebra después de sufrir un grave accidente y será operado en las próximas horas