Vox avisa a Moreno del riesgo de "marcarse un Guardiola" al decir que quiere gobernar solo

(Actualiza la NA1205 con más declaraciones de Ignacio Garriga en la rueda de prensa y con fuentes del partido)

Madrid, 18 may (EFE).- Vox cree que el presidente en funciones de Andalucía, Juama Moreno, se ha precipitado en su apuesta por gobernar en solitario, como aún tuviera mayoría absoluta tras las elecciones autonómicas de este domingo, y advierte de que el barón popular corre el riesgo de "marcarse un Guardiola".

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Así lo ha señalado fuentes del partido de Santiago Abascal después de que este lunes Moreno haya apostado por gobernar en solitario ante los "contundentes resultados" de su formación en los comicios autonómicos.

Fuentes de la dirección nacional consideran un error que Moreno haya empezado esta nueva etapa diciendo eso, porque "a lo mejor te marcas un Guardiola", han dicho en alusión a la presidenta extremeña, María Guardiola, quien se resistió a gobernar con Vox y finalmente tuvo que llegar a un acuerdo con los de Abascal para mantenerse al frente de la Junta de Extremadura.

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Entienden que marcar unos máximos antes de sentarse a negociar cuanto menos es arriesgado y que el ruido y ponerse en esas posturas de máximos "lo complican todo".

En una rueda de prensa sobre los resultados del domingo, en los que Vox se ha convertido en clave para la formación de gobierno, el secretario general del partido, Ignacio Garriga, se ha mostrado convencido de que Moreno no tendrá más remedio que sentarse a negociar tras haber perdido la mayoría absoluta para hablar, principalmente, sobre las medidas que deberá implementar el nuevo gobierno.

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Ha advertido de que su partido no desaprovechará la oportunidad de condicionar el nuevo Gobierno de Andalucía, por lo que hará valer sus votos "con humildad, responsabilidad y consciente de la proporcionalidad" de los resultados electorales.

"Ayer las urnas fueron claras (..): los andaluces nos otorgaron la enorme responsabilidad de tener la capacidad de condicionar el Gobierno de la Junta de Andalucía", ha recalcado Garriga.

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No ha precisado si exigirán o no entrar en el nuevo gobierno del popular Juanma Moreno, pero sí que está dispuestos a negociar siguiendo los mismos criterios empleados en Extremadura y Aragón, donde los de Santiago Abascal ya forman parte de los ejecutivos de María Guardiola y Jorge Azcón, así como en Castilla y León, donde aún se negocia "sin prisa" y "medida a medida".

Entre ellas la 'prioridad nacional', que volverá a ser uno de los elementos principales y sobre el que espera que Moreno lo asuma, como ya han hecho los otros barones populares. "No será un escollo", ha dicho.

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Nuevamente, primero se hablará sobre las políticas y, después, "llegará el momento de quién va a impulsar o gestionar esas medidas concretas a las que lleguemos a acuerdos con el PP. Eso será otra pantalla", ha dicho Garriga.

Las fuentes de la dirección nacional no cierran la puerta en cualquier caso a repetir en Andalucía el modelo de gobierno de Extremadura y Aragón, de acuerdo a sus resultados en las andaluzas, pero insisten en poner el acento antes en las políticas que en los "sillones".

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Durante la rueda de prensa, el secretario general de Vox ha destacado que, una vez acabado el ciclo de cuatro elecciones autonómicas, queda la certeza de que Vox es la única formación que ha crecido en todas ellas y que tiene, además, la capacidad de condicionar las políticas.

Y ha subrayado que van a ejercer esa responsabilidad desde los gobiernos autonómicos para que haya un "bastión" frente a la "mafia" y "corrupción" del PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez y para llegar fortalecidos a la "batalla final" de las elecciones generales. EFE

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