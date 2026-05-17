Espana agencias

Tres heridos por arma blanca, dos de ellos menores de edad, en una pelea en Valladolid

Guardar
Google icon

Valladolid, 17 may (EFE).- Dos menores de edad y un joven de 20 años han resultado heridos por arma blanca en un enfrentamiento ocurrido esta madrugada en la playa fluvial de Las Moreras de Valladolid, donde han sido hospitalizados para ser atendidos de heridas en diferentes partes del cuerpo.

En concreto, uno de los menores presenta una herida en la cabeza, mientras que los otros dos afectados sufren heridas en el cuello y una mano, según ha explicado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

PUBLICIDAD

Fue a las dos de la madrugada cuando una llamada alertó de la situación, inicialmente sólo por la existencia de un herido por arma blanca.

Tras recibir ese aviso, el 1-1-2 alertó a la Policía Municipal de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y al Centro Coordinador de Urgencias de Emergencias Sanitarias, que envió una UVI móvil.

PUBLICIDAD

Sin embargo, cuando los policías llegaron al lugar informaron de que había otras dos personas heridas con arma blanca, que estaban siendo atendidas por un dispositivo preventivo de Cruz Roja que se encontraba en el lugar, pero ante la situación fueron movilizadas otra UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente fueron evacuados a hospitales de la ciudad un adolescente de 16 años, un joven de 20 años y otro menor de edad, del que por el momento no se ha detallado la edad concreta.

La Policía Nacional investiga el detonante de este enfrentamiento, ocurrido en la playa fluvial de Las Moreras, donde estaba programada una fiesta con DJ locales, que había sido aplazada hacía una semana por la lluvia, dentro del marco de las fiestas locales en honor a San Pedro Regalado.EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Joaquín Pérez será reelegido para liderar USO en el Congreso que se celebra en Badajoz

Infobae

Constituidas el 100% de las mesas electorales en Andalucía a las 09.46 horas

Constituidas el 100% de las mesas electorales en Andalucía a las 09.46 horas

Xabi Alonso, nuevo entrenador del Chelsea

Infobae

El pago en comercios físicos con Bizum comienza este lunes de forma gradual

Infobae

El 'reggae' de la banda Smooth Beans vuelve con sonidos creativos en castellano

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de las elecciones en Andalucía: abren los colegios electorales

Última hora de las elecciones en Andalucía: abren los colegios electorales

El mercado de la vivienda elige el voto: un estudio asegura que la subida del alquiler en Madrid benefició al PP y Vox entre 2015 y 2019 en los barrios con más propietarios

El voto en las elecciones de Andalucía en el entorno de las bases militares de Rota y Morón: un bastión conservador

Andalucía decide: 6,8 millones de andaluces votan entre la mayoría absoluta del PP o un pacto con Vox ante una izquierda dividida

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

ECONOMÍA

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

DEPORTES

Las segundas partes ‘siempre fueron buenas’: de Ancelotti o Zidane al regreso de Mourinho y la vieja confiable de Florentino

Las segundas partes ‘siempre fueron buenas’: de Ancelotti o Zidane al regreso de Mourinho y la vieja confiable de Florentino

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026