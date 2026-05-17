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Le piden 5 años por arrancar parte de la oreja a un hombre al discutir por un aparcamiento

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Alicante, 17 may (EFE).- Un hombre se enfrenta a una petición de 5 años de cárcel por arrancar parte de la oreja de otro individuo con el que discutió por una plaza de aparcamiento para su vehículo en el puerto de Alicante.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), la agresión ocurrió el 28 de junio de 2024 en la terminal marítima del ferry Alicante-Orán (Argelia), en plena Operación Paso del Estrecho, y además de esa mordedura de oreja posteriormente también golpeó a dos policías durante el proceso de la detención.

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La víctima había llegado al muelle de Poniente del puerto con la intención de acceder a un estacionamiento con su vehículo pero el procesado le manifestó que ese lugar estaba reservado a personal del recinto portuario.

Se inició, entonces, una discusión en la que el acusado le mordió la oreja derecha y le arrancó una parte, tras lo cual fue detenido y trasladado a la comisaría provincial de la Policía Nacional donde se mostró muy agresivo con los agentes que procedían a su cacheo antes de entrar a los calabozos.

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Según la fiscalía, el arrestado le propinó un puñetazo a un policía y una patada a otro, y éstos resultaron heridos leves, por todo lo cual se le atribuye un supuesto delito de lesiones, otro de atentado y dos más leves de lesiones, lo cual suma los 5 años de prisión.

El juicio por estos hechos está previsto para el próximo miércoles a partir de las 10 horas en la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante. EFE

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