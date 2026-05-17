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Maíllo (Por Andalucía) llama a votar con "ilusión y movilización"

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Sevilla, 17 may (EFE).- El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha ejercido este domingo su derecho al voto en las elecciones autonómicas y ha realizado un llamamiento a la "ilusión y movilización" para que los andaluces decidan lo que quieren en los próximos cuatro años.

Poco después de las 10:00 horas Maíllo ha acudido al Colegio Salesiano Santísima Trinidad de Sevilla donde, tras asegurar que le gusta votar temprano, ha mostrado su confianza en "una propuesta de cambio y esperanza por Andalucía".

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El también coordinador federal de IU ha agradecido su labor y "empeño" a los 5.225 apoderados de su formación distribuidos por toda la comunidad durante esta jornada, "un número extraordinario que da medida de la importancia que tienen estas elecciones", ha dicho.

Ha destacado, además, "la solidaridad de tantos miles de personas que se comprometen con esta candidatura para garantizar que sea un proceso impecable, como siempre ha sido".

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"En el ánimo y la movilización está la determinación de una Andalucía que debe decidir los próximos cuatro años", ha subrayado el candidato de la coalición de izquierdas, que ha destacado su propuesta "en defensa de lo común y de que la gente tenga tranquilidad en la vida, que es a lo que aspiramos todos", ha concluido. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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