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Las soluciones "experimentales" para los centros de datos avivan el debate medioambiental

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Raúl Gómez

Madrid, 17 may (EFE).- La expansión global e imparable de los centros de datos obliga a impulsar soluciones para mitigar su impacto ambiental, al tiempo que en España, perfilada para convertirse en principal nodo de centros de datos del sur de Europa, continúa el debate entre asociaciones del sector y organizaciones ecologistas.

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Uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector es su elevado consumo de agua, indispensable para la refrigeración de los equipos y evitar su sobrecalentamiento, por lo que los centros de datos submarinos han comenzado a abrirse paso como una alternativa, aunque el único ejemplo a nivel comercial hasta el momento solo se ha dado en China.

Utilizando el agua del océano como sistema natural de enfriamiento, estas infraestructuras parecen ser una solución viable, pero asociaciones ambientales advierten de que podría suponer "otro punto de alarma" medioambiental.

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"(Esta infraestructura) es experimental, pero el ser humano experimenta y obtiene soluciones. Estos centros de datos sumergidos, hablando de consumo energético, pueden beneficiar al sector y ser una de las soluciones", destaca a EFE la directora ejecutiva de Spain DC -asociación española de centros de datos-, Begoña Villacís.

En contraposición, la responsable de energía y clima de Greenpeace, María Pardo, opina que con estas infraestructuras surgen "más dudas que certezas", y apunta que "se nos está escapando de las manos el crecimiento exponencial de una tecnología que no está midiendo las consecuencias en los impactos".

"En caso de realizarse a gran escala, ¿qué impacto tendría esto? ¿qué datos hay? ¿qué información tenemos de cómo va a alterar a un ecosistema marino ya sensible? Parece que no tiene sentido seguir añadiendo calentamiento a un planeta que ya ha superado siete de sus límites", cuestiona Pardo.

Por ahora, este tipo de centros están lejos de llegar a España, pero el debate en torno al consumo energético del sector sigue enfrentando a patronal y ecologistas, mientras que el país sigue dando pasos para convertirse en el referente en centros de datos en el sur de Europa.

Un logro que es posible gracias a su posición estratégica: cables submarinos que conectan distintos continentes, excelente desarrollo de su fibra óptica y éxito a la hora de atraer inversores.

Además, Villacís añade que "en Europa, que es una región más exigente en términos medioambientales tras el Pacto Verde Europeo (2019), los centros se tienen que alimentar de energía renovable (para ser climáticamente neutros en 2030) y el país líder en energía renovable es España".

Ante esto, la responsable de Greenpeace denuncia cierta "opacidad a nivel legislativo" y sentencia que "la trampa que nos cuelan los centros de datos es que hablan de consumo y emisiones en ese espacio físico, pero en toda la cadena de suministros que hay detrás es donde está el grueso".

Villacís defiende su posición y asegura que el sector de centros de datos está obligado a ser transparente: "Tenemos que ser transparentes en el uso de la energía, en el uso del agua, en el calor que podemos emitir; debemos tener una tecnología puntera y alimentarnos de renovables. Las normas son muy estrictas", afirma.

La situación por tanto entraña una patente confrontación, con posiciones absolutamente opuestas que generan un debate necesario para el desarrollo del sector en España.

"Creemos que formamos más parte de la solución que del problema en cuanto a huella ambiental (...). Somos un país en el que en los últimos 10 años el consumo de energía ha caído, porque nos hemos desindustrializado, y creo que va a ser clave que seamos capaces de rentabilizar toda la energía que producimos y que a día de hoy estamos tirando a la basura", insisten desde Spain DC.

Por su parte, Pardo aprovecha para exigir "regulación y liderazgo a los gobiernos" y concluye que "como humanos, debemos cuestionarnos cada clic que hacemos, porque aunque no lo veamos, tenemos que imaginar que saliera humo de cada clic y de cada descarga". EFE

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