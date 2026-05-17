Sinner: "La prioridad principal es recuperarme, mi objetivo principal sigue siendo París"

Roma, 17 may (EFE).- El italiano Jannik Sinner afirmó este domingo tras conquistar el Masters 1.000 de Roma, el único que le faltaba en su palmarés, que la prioridad principal ahora es recuperarse y desconectar del tenis para afrontar mejor su objetivo principal: Roland Garros en París.

"La prioridad principal es recuperarme todo lo que pueda en los próximos dos o tres días. No va a haber mucho entrenamiento. De tenis, seguro que cero. Y en lo físico tendremos que ver, pero quiero estar tranquilo. También quiero pasar un poco de tiempo con mi familia en este momento, desconectar del tenis", afirmó en rueda de prensa.

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"Mi objetivo principal sigue siendo siempre París (Roland Garros)", agregó el tenista tras ganar en la final al noruego Casper Ruud.

El tenista insistió en que aun así no quiere ponerse demasiada presión: "Tenemos que ir torneo a torneo. Lo más importante es lo que dije también en la cancha: físicamente estar bien. O sea, si físicamente no estás bien, no vas a ninguna parte", subrayó.

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"Una elección que hemos hecho es que antes de Wimbledon no jugaremos ningún torneo sobre hierba, y luego, obviamente, si descansamos antes de Wimbledon, después de Wimbledon existe la probabilidad de que juguemos en Canadá", aseguró.

Sinner recalcó que "las expectativas siempre van a estar". "La tensión siempre va a estar. Es más, si no hay tensión significa que no te importa. Y a mí me gusta un poco, ¿sabes?, afrontar el partido y la tensión con esas pequeñas dudas. Es lo más normal del mundo", defendió.

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Y recordó su primera experiencia en el Campo Central del Foro Itálico de Roma: "Entré a la cancha y no quería hacer el ridículo. Ese era mi objetivo, ¿no? Porque yo siempre he sido realista y dije: "Mira, es casi imposible que pueda ganar este partido, solo no quiero hacer el ridículo".

"Creo en lo que estoy haciendo y en lo que he hecho hasta ahora, ni siquiera me obsesiono con ciertas cosas, porque nunca habría pensado estar en la posición en la que estoy ahora. Soy simplemente un chico que viene de un pueblo muy pequeño de 2.000 personas donde normalmente la gente va a esquiar. Al final estoy aquí, jugando al tenis en las canchas más grandes y hermosas del mundo", concluyó.

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Sinner, que completó este domingo los nueve títulos de Masters 1.000 y se convirtió en el jugador más joven en lograrlo, enfatizó en la importancia de haberlo hecho en su país. "No hay mejor lugar para completar la colección", reveló. EFE