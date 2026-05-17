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Quiles señala que, a pesar de vencer, ha sido "la carrera más difícil"

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Redacción deportes, 17 may (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM), líder sólido del campeonato del mundo de Moto3 y vencedor del Gran Premio de Cataluña, ha señalado que ha sido para él "la carrera más difícil, sin duda".

"No sé de dónde me he sacado las últimas vueltas pues a mitad de la carrera no podía avanzar, tenía un problema a la hora de reducir las marchas y he pensado 'esto va a ser un infierno, voy a sufrir mucho'", ha explicado Quiles en la nota de prensa de su equipo.

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"He cambiado mi mentalidad", continuó y destacó haber puesto "el modo 'killer'. "He empezado a atacar y en la última vuelta me he puesto primero, ha sido una remontada genial".

"En ese momento he tratado de defender mi posición porque en la última curva sabía que iban a intentar pasarme, así que estoy súper contento, pero lo he pasado mal con los límites de la pista, estaba muy nervioso", dice Quiles, que pudo ser penalizado por exceder los límites de la pista.

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"Ha sido muy especial ganar aquí, nunca lo había logrado antes en ninguna categoría y estoy seguro de que Luis Salom me ha empujado, se lo he dedicado a él", reconoció Máximo Quiles. EFE

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