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El PSOE lee con "cautela" el aumento de participación en las elecciones andaluzas

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Sevilla, 17 may (EFE).- El PSOE de Andalucía analiza "con cautela" el aumento de la participación en las elecciones de este domingo, que a las 18:00 horas había crecido un 7,65 % con respecto a la de los comicios de 2022, según datos del Parlamento de Andalucía.

Fuentes socialistas señalan que los partidos de fútbol que se celebran esta tarde ha podido provocar el que los aficionados hayan adelantado su voto y que quienes viven cerca de los estadios lo hayan hecho también, lo que rebajaría la subida de participación, que podría ser en parte, señalan, un adelanto de la hora de voto.

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Lo mismo ocurre con las ferias que este fin de semana se celebran en diversos puntos de Andalucía y que, señalan fuentes del PSOE a EFE, podrían haber provocado que los ciudadanos acudieran a votar antes que otras convocatorias.

En todo caso, el ambiente en la sede que ha elegido el PSOE de Andalucía para seguir la noche electoral, un hotel en el barrio de Nervión, en Sevilla, es optimista, señalan. Creen que, de confirmarse los datos de más participación, tienen opciones.

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En el hotel, cuando ya se ha iniciado el escrutinio, están parte del equipo de la campaña del PSOE, pero no se ha visto a la candidata y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero.

Los periodistas, más de 80 acreditados para seguir la noche electoral con el PSOE, esperan en la puerta del hotel por si Montero accediese por la puerta principal mientras los primeros resultados van dibujando el panorama político de Andalucía para los próximos cuatro años. EFE

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