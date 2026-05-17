Alemania bate a Francia en la final y logra su noveno título europeo sub-17 femenino

Redacción Deportes, 17 may (EFE).- La selección sub-17 femenina de Alemania logró este domingo su noveno título de campeona de Europa de la categoría tras superar en la final por 1-0 a la de Francia en la edición disputada en Irlanda del Norte.

Un gol en el minuto 29 de la delantera del Eintracht Fráncfort Marie Kleemann en el Windsor Park de Belfast dio el título a la germanas, que se une a los logrados en 2008, 2009, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 y 2022.

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Alemania fue la verdugo de España en las semifinales (1-0), en las que Francia se deshizo de Noruega (2-1) y aspiraba a ganar su segunda corona tras la que se ciñó en 2023 en Estonia.

El Europeo femenino sub-17 del año que viene se disputará en Finlandia. EFE

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