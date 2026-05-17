Raúl González deja sin Mundial a Chema Rodríguez

Madrid, 17 may (EFE).- El técnico español Raúl González, seleccionador de Serbia, dejó sin Mundial a su compatriota Chema Rodríguez, entrenador de Hungría, tras hacer valer los dos goles de ventaja (31-29) que el conjunto balcánico logró en el encuentro de ida al perder este domingo por 31-30 en el choque de vuelta disputado en la localidad magiar de Veszprem.

Un ajustado marcador que permitió a Serbia, que no ha dejado de crecer desde que Raúl González se hizo cargo del equipo el pasado verano, lograr el billete para el Campeonato del Mundo que se disputará en enero de 2027 en Alemania.

PUBLICIDAD

Cita universal a la que Hungría pareció acercarse cuando a falta de menos de nueve minutos para la conclusión los pupilos de Chema Rodríguez se situaron con una renta de tres goles (29-26) que permitía a los magiares dar la vuelta a la eliminatoria.

Pero si de algo ha dotado al conjunto serbio desde su llegada al banquillo Raúl González, que el próximo curso compaginará el cargo de seleccionador con el de entrenador del Partizan de Belgrado, es de orden y rigor.

PUBLICIDAD

Una solidez, especialmente en defensa, que permitió a Serbia no sólo reducir su desventaja a la mínima expresión (29-28), sino impedir que Hungría, pese al eléctrico ambiente que se vivió en el Veszprem Arena, volver a distanciarse en el marcador.

Circunstancia que no impidió que los magiares gozasen de un último balón para forzar la prórroga, pero el pivote Dragan Pechmalbec, que ya fue el jugador más destacado del partido de ida, interceptó la pelota sellando la clasificación del conjunto serbio.

PUBLICIDAD

No obstante, Hungría aún podría participar en el próximo Mundial de Alemania si la Federación Internacional (IHF) le concede una de las dos invitaciones disponibles, tal y como le ocurre a Austria, que dirige el español Iker Romero.

Al igual que ocurrió en la eliminatoria entre húngaros y serbios, el duelo entre Austria y Polonia enfrentó en los banquillos a dos entrenadores españoles, el vitoriano Iker Romero, seleccionador de Austria, y el vallisoletano Jesús Javier 'Jota' González, que dirige al conjunto polaco.

PUBLICIDAD

Un enfrentamiento en el que Polonia llegó al partido de vuelta con un gol de ventaja, tras imponerse el pasado miércoles por 25-26 en el encuentro de ida disputado en la localidad austríaca de Graz.

Diferencia que los de Iker Romero parecieron en disposición de enjugar tras llegar a contar en la primera mitad con una renta de hasta cinco goles (12-17) que fue decreciendo hasta verse reducida a un solo tanto (29-30) a trece segundos para el final.

PUBLICIDAD

Tiempo suficiente para que los de Jota González, que cuenta como segundo con el también español Julen Aginagalde, lograsen igualar la contienda (30-30) con un gol final de Michal Daszek que certificó la presencia de Polonia en el próximo Mundial.

Un Campeonato del Mundo en el que también estará la nueva Francia del español Talant Dujshebaev, que tras imponerse en la ida por un claro 26-37 a la República Checa, volvió a derrotar este domingo por 36-31 al conjunto centroeuropeo en Orleans, en un choque el que destacó el lateral Melvyn Richardson, autor de cinco dianas.

PUBLICIDAD

Uno menos de los que anotó el sábado el extremo Dani Fernández, que no erró ni uno sólo de los seis lanzamientos que intentó, en el encuentro de vuelta de la eliminatoria que enfrentó al conjunto español con Israel y en el que los Hispanos se impusieron por 29-36.

Eliminatoria que debido a la "situación geopolítica" se disputó en Buenos Aires, donde los de Jordi Ribera ya se impusieron el pasado jueves en el choque de ida por 32-27 a un equipo israelí, que dirigido por el español David Pisonero, dio más guerra de la prevista.

PUBLICIDAD

Quien no estará en el Mundial de Alemania será la selección eslovaca que dirige el español Fernando Gurich, que tras perder en la ida en casa por 24-31 ante Macedonia del Norte, este domingo volvió a caer por un contundente 38-23 ante los balcánicos en el encuentro disputado en Skopje.

Más sorprendente fue al eliminación de los Países Bajos, un fijo en los últimos años en las grandes citas internacionales, que tras caer en la ida por 29-27 ante Grecia volvió a verse sorprendido este domingo en Róterdam (33-38) por un conjunto heleno, que volverá a disputar un Mundial veintiún años después de su última y única participación.

PUBLICIDAD

- Resultados de los partidos de vuelta:

. Sábado 16 mayo

Turquía 30 - NORUEGA 37 (30-43)

ISLAS FEROE 33 - Bosnia Herzegovina 28 (??-??)

Israel 29 - ESPAÑA 36 (??-??)

. Domingo 17 mayo

Países Bajos 33 - GRECIA 38 (27-29)

POLONIA 30 - Austria 30 (26-25)

FRANCIA 36 - República Checa 31 (37-26)

ESLOVENIA 31 Montenegro 29 (29-28)

Hungría 31 - SERBIA 30 (29-31)

ITALIA 38 - Suiza 31 (29-32)

MACEDONIA DEL NORTE 38 - Eslovaquia 23 (31-24)

- Equipos europeos clasificados para el Mundial de Alemania 2027: Alemania (Anfitrión), Dinamarca (Campeón del mundo), Croacia, Islandia, Portugal y Suecia (Europeo 2026), Noruega, Islas Feroe, España, Grecia, Polonia, Francia, Eslovenia, Serbia, Italia y Macedonia del Norte.EFE