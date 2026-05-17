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El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, explicado en tres claves

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Barcelona, 17 may (EFE).- El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) es una entidad pública adscrita al Ministerio de Hacienda que gestiona seis millones de metros cuadrados de terreno, en los que operan más de 300 empresas, y que cuenta con un patrimonio neto de 654,7 millones de euros, según datos de 2024.

En el marco de las negociaciones del presupuesto catalán con el Govern del socialista Salvador Illa, ERC ultima un acuerdo para que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tengan un peso mayoritario en el Consorcio, según han confirmado a EFE diversas fuentes conocedoras de los contactos.

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El núcleo de actividad del Consorcio se concentra en el Polígono Industrial de la Zona Franca: su superficie, que equivale al 6 % del suelo de la capital catalana, se sitúa en una zona estratégica, ubicada en las afueras de Barcelona, entre el Puerto, el Aeropuerto de El Prat y Mercabarna.

El CZFB cuenta con un plenario -responsable de la aprobación y reforma de sus estatutos y de la validación de sus presupuestos- presidido por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y que tiene dos vicepresidentes: el delegado especial del Estado, que desde 2018 es el socialista Pere Navarro, y el secretario general del Departamento de Empresa de la Generalitat, Pol Gibert.

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Las vocalías las ostentan representantes del Gobierno central, de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona y de organizaciones de índole económica como patronales o sindicatos.

Del día a día, sin embargo, se encargan el comité ejecutivo y el equipo directivo, ambos liderados por el delegado del Estado.

Sus ingresos proceden principalmente del alquiler de las oficinas, almacenes, locales comerciales o polígonos industriales o logísticos que posee, concentrados especialmente en Barcelona pero también ubicados en otras partes de Cataluña.

Empresas de automoción, químicas y del mundo de la logística se cuentan entre sus inquilinos: forman parte de la lista Seat, Ebro, Covestro, DB Schenker, Consum, FCC y Wallbox.

Las cuentas de 2025 aún no se han dado a conocer, pero el presupuesto del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona para el año pasado preveía una cifra de negocios de 67,9 millones de euros y un resultado de 26,9 millones.

El CZFB se define como un "dinamizador" de la economía catalana, ya que los usos que se dan a sus terrenos pueden ayudar a impulsar determinadas actividades: el foco está ahora puesto en la tecnología y la reindustrialización.

Tiene proyectos como el DFactory Barcelona, el 3D Incubator o la Logistics 4.0 Incubator y también se encarga de la organización de congresos como el Salón Internacional de la Logística (SIL), la Barcelona New Economy Week (BNEW) o la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW).

Se trata de una entidad centenaria, ya que se creó en 1916, y desde entonces gestiona el polígono industrial de la Zona Franca y su zona aduanera. EFE

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