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Alegría contenida en Adelante Andalucía a su llegada al cuartel general de Jerez

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Jerez de la Frontera (Cádiz), 17 may (EFE).- José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, ha llegado pasadas las ocho y media a la sede del partido en Jerez sin querer hacer ninguna valoración tras los primeros sondeos de las elecciones andaluzas, pero visiblemente contento por la posibilidad de que el partido tenga el mayor crecimiento electoral de la jornada.

García ha llegado acompañado por Leti Blanco, candidata número dos por Cádiz; Teresa Rodríguez, que fuera la candidata a la presidencia en las elecciones de 2022; y David de la Cruz, número tres de la lista.

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Los buenos resultados que le otorgan los sondeos en la tarde del domingo hacen que pudiera llegar a constituir grupo parlamentario propio, según el Reglamento de la Cámara, si alcanza finalmente los cinco diputados.

Esta circunstancia ha provocado que el optimismo sea grande en la sede del partido en Jerez, donde se espera a la conclusión del recuento antes de realizar cualquier tipo de valoración de manera oficial. EFE

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fjs/vg/jlp

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EFE

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