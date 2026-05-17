Norris asegura que la Fórmula E es “todo lo que quieres de una carrera”

Redacción deportes, 17 may (EFE).- El británico Lando Norris, piloto de McLaren en Fórmula 1 y campeón del mundo en 2025, estuvo presente este domingo en Mónaco en el e-Prix de Fórmula E, categoría de monoplazas 100 % eléctricos que calificó como “todo lo que quieres de una carrera”.

“Es la primera carrera de Fórmula E a la que vengo y estoy emocionado. Hay muchos pilotos que conozco compitiendo aquí y siempre es espectacular ver las carreras; siempre hay caos, incidentes y resultados impredecibles… Todo lo que quieres de una carrera”, dijo en la señal internacional.

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“Crecí con muchos de estos pilotos o competí contra ellos. El nivel de pilotos que hay aquí es altísimo, de lo mejor que puedes encontrar. Estás viendo una categoría con atletas de primer nivel, algunos de los mejores del mundo. Es algo que disfruto viendo y de lo que me gusta formar parte”, declaró.

Un Lando Norris que desveló que tiene en mente probar un monoplaza de FE y que es un campeonato que, con la incipiente importancia de la parte eléctrica en la F1, puede ayudar a aprender y mejorar en el campeonato en el que defiende el título logrado la pasada temporada.

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“Tenía pensado probar un coche de Fórmula E en algún momento. He hablado con Jake -Dennis- y con algunos de los otros pilotos que han competido aquí. No todo es comparable entre la Fórmula 1 y la Fórmula E, pero siempre hay cosas que puedes aprender hablando y escuchando a pilotos que están en lo más alto de esta categoría”, señaló. EFE