Marcelino: "Desde que conseguimos la clasificación a Champions somos un equipo distinto"

Madrid, 17 may (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, lamentó la derrota de este domingo frente al Rayo Vallecano, que fue "superior", y dijo que desde que consiguieron hace varias semanas la clasificación para la Liga de Campeones están siendo "un equipo distinto".

El Villarreal perdió 2-0 en Vallecas y se mantiene tercero de la clasificación con 69 puntos empatado con el Atlético de Madrid, al que se medirá en su casa la jornada final del campeonato liguero.

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"En el partido ha habido un equipo superior y ha ganado justamente. Nosotros empezamos bien pero el primer gol nos hizo daño. Tuvimos poca profundidad, poca finalización, y en el segundo tiempo con 2-0, cuando hicimos ocasiones de peligro, ya era tarde. Solo queda felicitar al Rayo porque fue superior", dijo Marcelino, en conferencia de prensa.

"Llevamos dependiendo de nosotros mucho tiempo y dos derrotas y un punto de nueve nos priva de haber tenido algo que podíamos tener ya. La semana que viene nos jugaremos quien queda tercero y quién queda cuarto. Así lo hemos querido y así será", ironizó el técnico asturiano, que aseguró que hasta que garantizaron la 'Champions' fueron un "equipo diferente".

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"Hay un equipo hasta ese momento y otro después. Cuando cumples un objetivo, tienes una ilusión y haces una temporada extraordinaria e histórica, se puede entender que los jugadores levanten el pie del acelerador. Nosotros entre unas cosas y otras, por varias circunstancias que suceden, ahora mismo somos un equipo que si no da por finalizada la temporada somos bastante diferentes al que éramos", concluyó. EFE