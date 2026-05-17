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Griezmann: "Pido perdón de nuevo"

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Madrid, 17 may (EFE).- Antoine Griezmann pidió "perdón de nuevo" a la afición del Atlético de Madrid durante el homenaje que recibió tras el triunfo ante el Girona en el ultimo partido del futbolista en el Metropolitano.

"Daros las gracias por quedaros todos en el estadio. Sois una pasada", comenzó en su saludo a la grada.

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"En segundo lugar, quiero decir algo muy importante para mí. Sé que muchos lo hicieron, pero otros no. Pido perdón otra vez", dijo Griezmann en referencia a su marcha al Barcelona en la temporada 2019-2020.

"No me di cuenta del cariño que tenía aquí y fue un error. Volví a recapacitar e hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo. Quiero agradecer a todos mis compañeros desde 2014 hasta hoy. Ha sido increíble disfrutar con ellos cada victoria, cada derrota. Ha sido increíble para mí luchar con vosotros. Quiero agradecer a los fisios y utilleros. Agradecer al cuerpo técnico y al que cambió todo en este club. Don Diego Pablo Simeone", expresó Griezmann.

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"Gracias a ti hay más ilusión en este vestuario. Gracias a ti me sentí el mejor del mundo y te debo muchísimo", añadió.

"También que hablar de Koke. Mi preferido. Nuestro Capitán. Yo no sé si soy una leyenda, pero tú eres puta leyenda de este club", dijo Griezmann, quien dedicó en su discurso palabras para su esposa. "Tengo que agradecer a mi esposa, mi mujer. Muchas gracias por apoyarme, por aguantarme en los días malos, por mi enojo en las derrotas. Te amo".

"No he podido traer una liga o una champions, pero me llevo vuestro cariño para toda una vida. Gracias a padres, madres, tíos y tías por traer a vuestros niños aquí para demostrarles que es el Atlético de Madrid, lo mejor del mundo", concluyó. EFE

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EFE

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