Seis comunidades en aviso por calor y dos de ellas, además, por lluvia y tormentas

Madrid, 22 may (EFE).- Seis comunidades autónomas se encuentran hoy en aviso amarillo (riesgo importante) por altas temperaturas -que podrán superar los 38 grados en las vegas del Guadiana (Badajoz)- y dos de ellas, además, lo están por lluvias fuertes y tormentas con posibilidad de granizo y rachas fuertes de viento.

Se suma además en Andalucía la provincia de Cádiz, también hoy bajo aviso amarillo, aunque por viento y temporal marítimo en el litoral, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

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Están con avisos amarillos por altas temperaturas las comunidades de Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco. Se registrarán máximas por encima de 34-38 grados dependiendo de las zonas.

Están afectadas áreas de esos territorios como la ribera del Ebro de Zaragoza, el Miño de Ourense (más de 36 grados) o las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya (más de 34 grados).

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En el caso de Asturias y Galicia hay avisos también por tormentas con posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes, además de lluvias de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Están afectados el litoral occidental asturiano y la zona de la suroccidental de Asturias y la provincia gallega de Lugo.

Por otra parte, en Andalucía, se podrán registrar rachas de más de 70 kilómetros por hora en la campiña y litoral gaditanos y superarse los 80 kilómetros por hora en la zona del Estrecho. EFE

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