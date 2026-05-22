Espana agencias

Seis comunidades en aviso por calor y dos de ellas, además, por lluvia y tormentas

Guardar
Google icon

Madrid, 22 may (EFE).- Seis comunidades autónomas se encuentran hoy en aviso amarillo (riesgo importante) por altas temperaturas -que podrán superar los 38 grados en las vegas del Guadiana (Badajoz)- y dos de ellas, además, lo están por lluvias fuertes y tormentas con posibilidad de granizo y rachas fuertes de viento.

Se suma además en Andalucía la provincia de Cádiz, también hoy bajo aviso amarillo, aunque por viento y temporal marítimo en el litoral, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

PUBLICIDAD

Están con avisos amarillos por altas temperaturas las comunidades de Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco. Se registrarán máximas por encima de 34-38 grados dependiendo de las zonas.

Están afectadas áreas de esos territorios como la ribera del Ebro de Zaragoza, el Miño de Ourense (más de 36 grados) o las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya (más de 34 grados).

PUBLICIDAD

En el caso de Asturias y Galicia hay avisos también por tormentas con posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes, además de lluvias de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Están afectados el litoral occidental asturiano y la zona de la suroccidental de Asturias y la provincia gallega de Lugo.

Por otra parte, en Andalucía, se podrán registrar rachas de más de 70 kilómetros por hora en la campiña y litoral gaditanos y superarse los 80 kilómetros por hora en la zona del Estrecho. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Museo Geominero celebra su centenario convertido en estrella de Instagram

Infobae

Un muerto y un herido en Marbella tras chocar dos vehículos, uno en sentido contrario

Infobae

Arcadi España brinda su "pleno apoyo y confianza" a Zapatero y defiende que el expresidente sigue siendo "referente"

Arcadi España brinda su "pleno apoyo y confianza" a Zapatero y defiende que el expresidente sigue siendo "referente"

María José Llergo: "La vida es un juego maravilloso en el que incluso perdiendo ganamos"

Infobae

La compra de viviendas se enfría y se asoma a un cambio de ciclo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El reajuste de tropas de Donald Trump en Europa: 5.000 soldados para Polonia, retirada de Alemania y futuro incierto para España

El reajuste de tropas de Donald Trump en Europa: 5.000 soldados para Polonia, retirada de Alemania y futuro incierto para España

La ley es muy clara con los privilegios de los expresidentes y muy vaga con sus obligaciones, con una mina en la consultoría, los consejos y las conferencias

El chat de la empresa que hacía los informes de las hijas de Zapatero: el expresidente, el vínculo con Telefónica o los pasados socialistas y en el CNI

Moncloa redobla su apuesta por Zapatero y contiene a los socios de Sánchez a la espera de un segundo auto con información sensible

Quién es Gertrudis Alcázar, la secretaria que custodió durante dos décadas el acceso a Zapatero y que ahora el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

Los ahorradores se vuelcan en los fondos de inversión atraídos por su rentabilidad: ya suponen el 26,7% del PIB y baten récords

Aviso para inquilinos: estas son las cláusulas abusivas más frecuentes en los contratos de alquiler de vivienda

No basta con tener empleo ni con formación: la generación Z tiene que destinar hasta el 98,7% de su salario en pagar el alquiler

Telefónica traspasa su icónico edificio de Gran Vía a Tomás Olivo por una suma superior a 200 millones de euros

DEPORTES

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De futbolista profesional a pitar la final de la Champions League femenina entre el FC Barcelona y Lyon: la historia de Tess Olofsson

La convocatoria de Noruega para el Mundial después de 28 años sin acudir a la cita: Haaland como máxima estrella y dos jugadores de LaLiga

Rafa Nadal, entre la admiración por Sinner y la preocupación por Alcaraz: “La vida determinará sus límites”

Enrique Riquelme oficializa su intención de presentarse a las elecciones del Real Madrid