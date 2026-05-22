Espana agencias

La imputación de Zapatero sacude a los 'lobbies', que reclaman reglas claras

Guardar
Google icon

Madrid, 22 may (EFE).- La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias ha vuelto a sacudir al sector de los 'lobbies', un espacio en expansión con múltiples actores que revindican su labor y reclaman desde hace años reglas claras para mejorar su imagen pública.

"Hay un abismo entre un 'lobby' y el tráfico de influencias, un delito que define el Código Penal y que implica pagos opacos y el aprovechamiento irregular de una posición privilegiada; es algo totalmente contrario a la representación legítima de unos intereses", subraya en declaraciones a EFE Irene Matías, vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI).

PUBLICIDAD

Cuando aparecen casos como el de Zapatero o la investigación a Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el sector vuelve a ocupar titulares mientras sigue a la espera de la prometida ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés.

"Se ofrece una imagen muy distorsionada de lo que es el sector; nos quedamos con el estereotipo del alto cargo, el exministro o el expresidente que se dedican a esto sin reglas claras, y nos hace daño", se lamenta Matías.

PUBLICIDAD

El Gobierno remitió el proyecto al Congreso a finales de enero del año pasado y poco después superó la enmienda a la totalidad que presentó Vox, pero como ha ocurrido con otras muchas iniciativas en esta legislatura, la ley de 'lobbies' ha quedado aparcada meses en la Cámara Baja ante la dificultad de cerrar los acuerdos necesarios para aprobarla.

Los grupos han registrado más de cien enmiendas y en noviembre se constituyó la ponencia que debe aprobar el informe para que el texto vuelva al pleno y sea remitido al Senado.

Matías subraya que la ley es clave, porque dará transparencia a un sector que es muy desconocido y dotará a los profesionales de mayor seguridad jurídica.

El proyecto define qué es un grupo de interés y cuáles son sus actividades de influencia, crea un registro público y obligatorio de 'lobbies' y establece un código de conducta, con su correspondiente régimen sancionador.

Obligará además a publicar la "huella legislativa", un informe en el que quedarán plasmadas las aportaciones realizadas por los grupos de interés que hayan participado en la elaboración de las normas.

No solo son consultoras; cada vez más empresas incorporan a sus organigramas a profesionales responsables de asuntos públicos y relaciones institucionales que buscan establecer una interlocución con la administración y los poderes públicos para defender sus intereses y, sostienen desde el sector, que adopten leyes de manera informada.

 Todavía no hay registro nacional, pero más de 1.000 organizaciones españolas están inscritas en el Registro de Transparencia de la UE, lo que sitúa al lobismo español entre los más activos en Bruselas, solo por detrás de Bélgica, Alemania y Francia, según el informe 'Asuntos públicos y lobby. Radiografía de la profesión en España 2025'.

Presentado la pasada semana por el Observatorio de Asuntos Públicos de la Universidad de Navarra y APRI, el estudio muestra un sector profesionalizado.

El 99 % cuenta con estudios universitarios, principalmente en Ciencias Políticas o Derecho; un 64 % trabaja de forma interna en alguna empresa o asociación y el resto, en consultoras, especialmente en los sectores de la salud, la energía, las finanzas y la alimentación.

Al margen de la ley de 'lobbies', la ley de altos cargos establece restricciones durante los dos años posteriores al cese, durante los que no pueden trabajar en empresas privadas que hayan estado afectadas por decisiones en las que participaron.

Corresponde a la Oficina de Conflicto de Intereses conceder las autorizaciones y un repaso a sus acuerdos en el Portal de Transparencia muestra el alcance de esas "puertas giratorias".

El año pasado, por ejemplo, autorizó al jefe del Mando de apoyo logístico del Ejército de Tierra a trabajar para Indra apenas un mes después de dejar el cargo; y permitió que quien había sido representantes militar ante los comités militares de la OTAN y de la UE trabajara para Airbus Defence & Space solo siete meses de cesar.

En 2024 quien había sido jefe del Mando Aéreo de Combate también fue autorizado a trabajar en Indra y el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa recibió el preceptivo permiso para colaborar con Escribano, otra de las empresas grandes del sector.

Ese año el exministro de Consumo Alberto Garzón solicitó autorización para trabajar en Acento, consultora liderada por los exministros José Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP) y en la que han recalado diversos ex altos cargos, pero tras las críticas de destacados sectores de la izquierda renunció a dar ese paso

"La izquierda somos otra cosa", manifestó este miércoles en el pleno el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tras mostrar su malestar por la imputación de Zapatero y preguntarse dónde está la línea que separa a los 'lobbies' del tráfico de influencias. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Disturbios de aficionados del OGC Nice en París dejan seis heridos y 65 detenidos

Infobae

El Museo Geominero celebra su centenario convertido en estrella de Instagram

Infobae

Un muerto y un herido en Marbella tras chocar dos vehículos, uno en sentido contrario

Infobae

Arcadi España brinda su "pleno apoyo y confianza" a Zapatero y defiende que el expresidente sigue siendo "referente"

Arcadi España brinda su "pleno apoyo y confianza" a Zapatero y defiende que el expresidente sigue siendo "referente"

María José Llergo: "La vida es un juego maravilloso en el que incluso perdiendo ganamos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una madre pide extinguir la pensión de alimentos de sus hijos mayores por falta de relación pero la Audiencia Provincial de Tenerife rechaza su recurso

Una madre pide extinguir la pensión de alimentos de sus hijos mayores por falta de relación pero la Audiencia Provincial de Tenerife rechaza su recurso

A Zapatero también le “pinta feo”: no dará entrevistas y baraja pedir el aplazamiento de su declaración para preparar mejor su defensa

El reajuste de tropas de Donald Trump en Europa: 5.000 soldados para Polonia, retirada de Alemania y futuro incierto para España

La ley es muy clara con los privilegios de los expresidentes y muy vaga con sus obligaciones, con una mina en la consultoría, los consejos y las conferencias

El chat de la empresa que hacía los informes de las hijas de Zapatero: el expresidente, el vínculo con Telefónica o los pasados socialistas y en el CNI

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

Los ahorradores se vuelcan en los fondos de inversión atraídos por su rentabilidad: ya suponen el 26,7% del PIB y baten récords

Aviso para inquilinos: estas son las cláusulas abusivas más frecuentes en los contratos de alquiler de vivienda

No basta con tener empleo ni con formación: la generación Z tiene que destinar hasta el 98,7% de su salario en pagar el alquiler

Telefónica traspasa su icónico edificio de Gran Vía a Tomás Olivo por una suma superior a 200 millones de euros

DEPORTES

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De futbolista profesional a pitar la final de la Champions League femenina entre el FC Barcelona y Lyon: la historia de Tess Olofsson

La convocatoria de Noruega para el Mundial después de 28 años sin acudir a la cita: Haaland como máxima estrella y dos jugadores de LaLiga

Rafa Nadal, entre la admiración por Sinner y la preocupación por Alcaraz: “La vida determinará sus límites”

Enrique Riquelme oficializa su intención de presentarse a las elecciones del Real Madrid